Безпека і не тільки: Україна та Велика Британія підпишуть нову угоду на цілих сто років

Кемерон повідомив про це під час візиту до Києва

Після підписання "безпрецедентної" угоди про безпеку з Великою Британією наші країни розпочали переговори про ще один важливий документ. Він діятиме 100 років.

Про це повідомляє британське посольство в Україні. Там пояснили, що нові домовленості про партнерство будуть новою угодою, "яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого".

Зазначається, що глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон, який відвідав Київ, вже розпочав переговори із цього приводу з нашим урядом. Під час цього він також підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

Нагадаємо, що цей договір уже не перший. У січні 2024 року Україна та Велика Британія підписали угоду у сфері безпеки. Вона формалізувала вже існуючі договори безпеки, а також дало гарантії, що підтримка Великої Британії є довгостроковою. Про те, що це означає у військовій сфері, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Раніше "Телеграф" розповів про що насправді 10-річні угоди України з країнами-союзниками.