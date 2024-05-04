З днем народження онука 2 роки: теплі побажання та листівки

Виберіть найкращі побажання для онука з днем народження 2 роки

Другий день народження – радісне сімейне свято та важливий етап у розвитку дитини. І звичайно ж бабуся та дідусь не можуть пропустити цю подію.

Але яке привітання онукові на 2 роки обрати? Краще, щоб побажання не були надто довгими, щоб малюк не нудьгував. Можна розповісти, як ви щасливі провести з ним ще один рік і як ви пишаєтесь його новими вміннями. Також можна зачитати імениннику вірш. А доповненням до подарунка та побажань стане листівка із дворіччям онуку.

"Телеграф" підготував добірку побажань у віршах та прозі, а також яскравих листівок, щоб ви могли привітати онука з днем народження 2 роки.

Вітання з днем народження онуку 2 роки у віршах

Онука зі святом сьогодні вітаю,

Хай Янгол завжди тебе оберігає!

Нехай кожен день буде схожим на казку,

Батьки хай дарують підтримку і ласку.

Здійсниться усе хай, що ти побажаєш,

Омріяні іграшки ти нехай маєш,

І з друзями весело буде хай грати,

На радості крилах щоб завжди літати!

***

З 2 днем народження онукові вітання!

Хай здійсняться усі бажання.

Настрій буде завжди гарним,

Мрій здійснення — бездоганним!

Поруч будуть мама й тато,

Друзів буде хай багато.

Все, що схочеться — вдається,

Та струмочком доля в’ється!

***

Нехай життя буде, як свято,

Здійсненних мрій буде багато.

Відвертих друзів, подарунків,

З батьками лагідних стосунків!

Усього легко досягати,

Вперед з метою крокувати.

Радіти всім своїм подіям,

Досягнутим цікавим мріям!

***

Онучку мій, тебе вітаю,

Щасливим бути я бажаю!

Завжди успішним будь, здоровим.

Хай настрій буде кольоровим.

Бажаю радісних моментів,

Ідей крутих, експериментів,

Фортуни, нових перемог.

І береже тебе хай Бог.

***

Онучку, дорогенький,

Дорослим ти вже став!

Від серця я бажаю,

Щоб ти в житті все мав!

І щоб ти був здоровий,

Веселий, не сумний,

Я зичу тобі щастя,

Онучку золотий!

***

Онуче рідний мій, зі святом

Вітаю я у гарну мить

Та див бажаю так багато!

Хай свято радісно дзвенить.

Зростай ти справим, творчим, гідним,

Навчайся всіх земних наук.

Втішай матусю, тата, рідних.

Хай гарним буде мій онук!

Побажання у прозі, щоб привітати онука із 2-річчям

З днем народження, наш маленький герой! 🐣 Нехай кожен день буде сповнений дивовижних відкриттів та радісних моментів. Бажаємо тобі величезного щастя та безмежного кохання!

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Два роки – це важлива дата! ✨Ти вже стільки всього вмієш, і попереду ще стільки цікавого. Нехай твоє життя буде яскравим, як твоя посмішка 🎂

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Улюблений онук, вітаємо тебе із 2-річчям! 🎁🎈 Нехай кожен твій день буде наповнений сміхом, іграми та любов’ю близьких. Два роки – це початок великої подорожі. Бажаємо тобі, щоб ця подорож була захопливою, сповненою нових відкриттів та вірних друзів.

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З днем народження, наш милий малюк! 🌟👶Ти ростеш так швидко, і кожен твій новий крок наповнює наші серця гордістю. Бажаємо тобі здоров’я та безліч щасливих моментів.

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Наш улюблений онучку, ти приніс у наше життя стільки щастя! Нехай твоє життя буде яскравим і незабутнім! Щастя тобі, наш дорогий онук! 🍧🎈 З днем народження!

***

Внучку любий, вітаємо тебе з дворіччям! 🎁Будь завжди здоровим та веселим🍦. Бажаємо тобі, наш любий, багато різних захоплень та іграшок, цікавих витівок та нових досягнень!

Листівки з днем народження онуку 2 роки

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Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних поздоровлень із днем народження внучці. Іменинниці буде приємно отримати щирі та теплі побажання.