З днем народження онука 2 роки: теплі побажання та листівки
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Виберіть найкращі побажання для онука з днем народження 2 роки
Другий день народження – радісне сімейне свято та важливий етап у розвитку дитини. І звичайно ж бабуся та дідусь не можуть пропустити цю подію.
Але яке привітання онукові на 2 роки обрати? Краще, щоб побажання не були надто довгими, щоб малюк не нудьгував. Можна розповісти, як ви щасливі провести з ним ще один рік і як ви пишаєтесь його новими вміннями. Також можна зачитати імениннику вірш. А доповненням до подарунка та побажань стане листівка із дворіччям онуку.
"Телеграф" підготував добірку побажань у віршах та прозі, а також яскравих листівок, щоб ви могли привітати онука з днем народження 2 роки.
Вітання з днем народження онуку 2 роки у віршах
Онука зі святом сьогодні вітаю,
Хай Янгол завжди тебе оберігає!
Нехай кожен день буде схожим на казку,
Батьки хай дарують підтримку і ласку.
Здійсниться усе хай, що ти побажаєш,
Омріяні іграшки ти нехай маєш,
І з друзями весело буде хай грати,
На радості крилах щоб завжди літати!
***
З 2 днем народження онукові вітання!
Хай здійсняться усі бажання.
Настрій буде завжди гарним,
Мрій здійснення — бездоганним!
Поруч будуть мама й тато,
Друзів буде хай багато.
Все, що схочеться — вдається,
Та струмочком доля в’ється!
***
Нехай життя буде, як свято,
Здійсненних мрій буде багато.
Відвертих друзів, подарунків,
З батьками лагідних стосунків!
Усього легко досягати,
Вперед з метою крокувати.
Радіти всім своїм подіям,
Досягнутим цікавим мріям!
***
Онучку мій, тебе вітаю,
Щасливим бути я бажаю!
Завжди успішним будь, здоровим.
Хай настрій буде кольоровим.
Бажаю радісних моментів,
Ідей крутих, експериментів,
Фортуни, нових перемог.
І береже тебе хай Бог.
***
Онучку, дорогенький,
Дорослим ти вже став!
Від серця я бажаю,
Щоб ти в житті все мав!
І щоб ти був здоровий,
Веселий, не сумний,
Я зичу тобі щастя,
Онучку золотий!
***
Онуче рідний мій, зі святом
Вітаю я у гарну мить
Та див бажаю так багато!
Хай свято радісно дзвенить.
Зростай ти справим, творчим, гідним,
Навчайся всіх земних наук.
Втішай матусю, тата, рідних.
Хай гарним буде мій онук!
Побажання у прозі, щоб привітати онука із 2-річчям
З днем народження, наш маленький герой! 🐣 Нехай кожен день буде сповнений дивовижних відкриттів та радісних моментів. Бажаємо тобі величезного щастя та безмежного кохання!
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Два роки – це важлива дата! ✨Ти вже стільки всього вмієш, і попереду ще стільки цікавого. Нехай твоє життя буде яскравим, як твоя посмішка 🎂
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Улюблений онук, вітаємо тебе із 2-річчям! 🎁🎈 Нехай кожен твій день буде наповнений сміхом, іграми та любов’ю близьких. Два роки – це початок великої подорожі. Бажаємо тобі, щоб ця подорож була захопливою, сповненою нових відкриттів та вірних друзів.
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З днем народження, наш милий малюк! 🌟👶Ти ростеш так швидко, і кожен твій новий крок наповнює наші серця гордістю. Бажаємо тобі здоров’я та безліч щасливих моментів.
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Наш улюблений онучку, ти приніс у наше життя стільки щастя! Нехай твоє життя буде яскравим і незабутнім! Щастя тобі, наш дорогий онук! 🍧🎈 З днем народження!
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Внучку любий, вітаємо тебе з дворіччям! 🎁Будь завжди здоровим та веселим🍦. Бажаємо тобі, наш любий, багато різних захоплень та іграшок, цікавих витівок та нових досягнень!
Листівки з днем народження онуку 2 роки
Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних поздоровлень із днем народження внучці. Іменинниці буде приємно отримати щирі та теплі побажання.