Путін злякався? У Кремлі прокоментували заяви Макрона та Кемерона щодо війни в Україні

Ці заяви можуть становити небезпеку для Європи

Останні заяви міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливої присутності західних військ в Україні та ударів зброєю Англії по території РФ неабияк наполошили Кремль. Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони "небезпечні" і "нагнітають напруженість".

Про це пише пропагандистське видання "РИА "Новости". За його словами, ці небезпечні заяви ведуть до ескалації війни.

"Ще одна дуже небезпечна заява. Ми бачимо таку вербальну ескалацію з боку офіційних представників, ми бачимо і на рівні глав держав — коли це стосується Франції, на більш експертному рівні — коли це стосується Великої Британії", — каже путінський посіпака.

Пєсков вважає це "прямою ескалацією напруженості" навколо війни в Україні. Він наголосив, що такі заяви та слова потенційно "можуть становити небезпеку для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки".

"Тут ось таку небезпечну тенденцію нагнітання напруженості в заяві офіційних ми фіксуємо. Це викликає нашу стурбованість", — зазначив путініст.

Нагадаємо, що Макрон назвав дві умови, за яких готовий відправити французьку армію до України. І одна з них — прямий запит Києва. Водночас Девід Кемерон заявив, що Україна дійсно може використовувати зброю, яку надає Велика Британія, щоб бити по цілях на території Росії. Це її законне право, як країни, яка захищається від агресії терористів.

Раніше "Телеграф" писав про найцікавіше з брифінгу кремлівського секретаря Пєскова. Він говорив про Одесу, саміт миру у Швейцарії та хлорпікрин.