Мобілізація засуджених: міністр розповів, що планують робити для безпеки військових

Сучасна армія — це не лише стрільба з автомата

Напочатку квітня у Верховній Раді України проголосували за мобілізацію та проходження військової служби за контрактом засуджених та ув'язнених під час воєнного стану. Для таких осіб будуть створюватися окремі підрозділи.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону. За його словами, такі мобілізовані могли б виконувати задачі, які не пов'язані з застосуванням зброї.

Він наголосив, що законодавство містить певні гарантії, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною.

"Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок", — пояснив міністр.

За словами Малюська, такі мобілізовані скоріш за все не будуть виконувати бойові задачі зі зброєю. Проте для них знайдеться фізична робота, адже сучасна армія — це не лише стрільба з автомата. Міністр акцентує, що на фронті багато фізичної роботи, яка не потребує використання зброї 24/7.

"Я думаю, що такі підрозділи можуть виконувати роботи по побудові інфраструктури, інженерних споруд, захисних споруд. Наші військові багато копають, я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати.