Де Умєров? Українців схвилювало "зникнення" міністра, що відомо

Влада вже дала офіційну відповідь

Українське суспільство не на жарт схвилювала ситуацію навколо міністра оборони Рустема Умєрова. У мережі зауважили, що його прізвище зникло з документів, зокрема, з нового наказу МО, яким визначається придатність до військової служби.

Справа в тому, що 3 травня у відкритому доступі з’явився наказ Міністерства оборони від 27 квітня "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України". Проте замість Умєрова його підписав тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони України генерал-лейтенант Гаврилюк.

Дехто, враховуючи, що офіційно про відставку міністра ніхто не повідомляв, висловив думку, що не виключено, що наприкінці квітня він пішов у відпустку.

При цьому ситуація триває вже далеко не перший місяць. Наприклад, те ж саме було з наказом "Про внесення змін до Положення про Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України" від 27 лютого.

Олії у вогонь підлила ще й резонансна публікація Главреда "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова, який, посилаючись на власні джерела, заявив, що Офіс президента нібито готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова, "а на його місце планується призначення чинного міністра оборони Рустема Умєрова".

Втім, в українському Центрі протидії дезінформації швидко спростували цю інформацію. Там назвали її фейком. Також назвав інформацію Бутусова і радник голови ОП Лещенко. Він підкреслив, що ця неправдива інформація не тільки дестабілізує роботу уряду, а й військового керівництва "

"Поширення цього фейку в умовах активної фази російської ІПСО про "нелегітимність української влади" є вкрай безвідповідальним та є прикладом нехтування базовими стандартами інформаційної гігієни", — сказав він.

При цьому Бутусов у відповідь на звинувачення у брехні назвав Лещенка та ЦПД "фейкометами".

"Фейкомети при владі мають нахабство звинувачувати після своїх ганебних заперечень звільнення Залужного", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр агрополітики України Сольський подав у відставку.