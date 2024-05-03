Туберкульоз, психічні розлади, ВІЛ і не тільки: з якими захворюваннями українці вважаються придатними до служби, оновлений список

Є також зміни щодо вагінтних жінок

Міноборони опублікувало наказ, за яким визначається придатність до військової служби, відповідно до захворювань, які має військовозобовʼязаний. Придатність до служби може бути, як повною, так і частковою — військовий може здійснювати лише певні види діяльності.

Так у Додатку 1 до постанови міститься повний перелік захворювань, за яким визначається придатність чи непридатність особи. У більшості випадків має значення те, наскільки сильно захворювання впливає на функціонування людини та наскільки виражені симптоми.

Тож хворі на туберкульоз: клінічно вилікуваний туберкульоз — служба в ТЦК та частинах забезпечення, "залишкові явища" після вилікованого туберкульозу — цілком придатний.

За ВІЛ: непридатні лише ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах і ТЦК, або, якщо йдеться про безсимптомні носії, на фронті.

По раку: цілком придатні ті, хто має хворобу на стадії стійкої ремісії. З обліку знімуть лише неоперабельні та мають метастази. Тих, хто прооперував первинну пухлину або вона у них "повільно прогресуюча", можуть направити на службу в тил. Те саме, якщо у них рак шкіри або нижньої губи.

Щодо жінок: вагітні та народивші жінки вважаються придатними до служби, якщо вагітність та післяпологовий період пройшли без ускладнень. Ускладнення дають декларація про відпустку чи звільнення.

Служити в тилу можуть призвати людей з легкими психічними розладами (якщо при цьому "з виходом на одужання" — то визнають цілком придатним), синдроми залежності, розлади поведінки з рідкісними нападами афекту. Також у ТЦК та тил можуть відправити людей з розумовою відсталістю легкого ступеня.

Як це відбуватиметься, можна побачити на прикладі туберкульозу. Так, повністю знімаються з військового обліку ті, хто перебуває на активній стадії захворювання з виділенням бактерій та розпадом легеневої тканини.

Якщо ж бактерії не виділяються, а тканина не розпадається, то треба буде знову приходити на медкомісію за пів року. Люди, які мають клінічно вилікуваний туберкульоз, можуть служити у ТЦК та частинах забезпечення. Якщо ж у призовника є "залишкові явища" після вилікуваного туберкульозу, він цілком придатний.

Раніше "Телеграф" писав, що за новим законом про мобілізацію, який набирає чинності з 18 травня 2024 року, чоловіки зобов’язані протягом 60 днів оновити свої дані у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Загалом доведеться надати персональну інформацію за більш як 30 пунктами. Деякі з них доведеться підтверджувати документами.