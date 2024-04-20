Додано ще дві категорії: хто згідно з новим законом матиме військово-обліковий документ
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Торкнеться не тільки тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі
У новому законі про мобілізацію, який 16 квітня підписав президент України Володимир Зеленський, передбачено зміни у правилах виключення з військового обліку. А саме, у непридатних осіб до військової служби або тих, що досягли граничного віку перебування в запасі, буде військово-обліковий документ.
Про це йдеться у ч. 6 ст. 37 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу". У ньому зазначено, що військово-обліковий документ не вилучається у певних осіб.
Виключенню з військового обліку у відповідних ТЦК підлягають громадяни України, які:
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
- припинили громадянство України;
- визнані непридатними до військової служби;
- досягли граничного віку перебування в запасі.
"У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку" — вказано у змінах.
Тобто такі громадяни тепер теж повинні носити із собою до 60 років військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК або поліцейського.
Заважимо, що від 16 травня новий закон про мобілізацію набере чинності.
Раніше "Телеграф" писав, якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати.