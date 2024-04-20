Додано ще дві категорії: хто згідно з новим законом матиме військово-обліковий документ

Торкнеться не тільки тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі

У новому законі про мобілізацію, який 16 квітня підписав президент України Володимир Зеленський, передбачено зміни у правилах виключення з військового обліку. А саме, у непридатних осіб до військової служби або тих, що досягли граничного віку перебування в запасі, буде військово-обліковий документ.

Про це йдеться у ч. 6 ст. 37 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу". У ньому зазначено, що військово-обліковий документ не вилучається у певних осіб.

Виключенню з військового обліку у відповідних ТЦК підлягають громадяни України, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

"У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку" — вказано у змінах.

Тобто такі громадяни тепер теж повинні носити із собою до 60 років військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК або поліцейського.

Заважимо, що від 16 травня новий закон про мобілізацію набере чинності.

Раніше "Телеграф" писав, якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати.