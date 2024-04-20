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Додано ще дві категорії: хто згідно з новим законом матиме військово-обліковий документ

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Мобілізація Новина оновлена 20 квітня 2024, 18:17
Мобілізація. Фото zp247.com.ua

Торкнеться не тільки тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі

У новому законі про мобілізацію, який 16 квітня підписав президент України Володимир Зеленський, передбачено зміни у правилах виключення з військового обліку. А саме, у непридатних осіб до військової служби або тих, що досягли граничного віку перебування в запасі, буде військово-обліковий документ.

Про це йдеться у ч. 6 ст. 37 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу". У ньому зазначено, що військово-обліковий документ не вилучається у певних осіб.

Виключенню з військового обліку у відповідних ТЦК підлягають громадяни України, які:

  • померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
  • припинили громадянство України;
  • визнані непридатними до військової служби;
  • досягли граничного віку перебування в запасі.

"У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку" — вказано у змінах.

Тобто такі громадяни тепер теж повинні носити із собою до 60 років військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу ТЦК або поліцейського.

Заважимо, що від 16 травня новий закон про мобілізацію набере чинності.

Раніше "Телеграф" писав, якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати.

Теги:
#Україна #Мобілізація #Непрідатні