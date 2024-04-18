За несплату аліментів - мінус відстрочка: у новому мобілізаційному законі є сюрприз для тисяч чоловіків

У Мінюсті наголосили, що мобілізація — не покарання

Якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати. Таке нововведення міститься в оновленому законi про мобілізацію, що набуває чинності вже в травні 2024 року.

Нині батьки трьох чи більше дітей мають право на відстрочку від військової служби. Але за несплату аліментів протягом трьох місяців відстрочку можуть анулювати. Як працюватиме нова норма закону, пише LB.ua.

В матеріалі зазначено, що ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість. Якщо безвідповідальний батько втратить відстрочку, то він може потрапити до лав ЗСУ.

У Міністерстві юстиції оцінюють цей потенційний мобілізаційний ресурс у 20 тисяч людей. При цьому у відомстві пояснили, що мобілізація не покарання, тут це можливість службою в армії з досить високими зарплатами погасити свої борги й забезпечити власних дітей.

Нагадаємо, що у документі, також є положення про мобілізацію автотранспорту і обмеження у праві керування авто для осіб, які ухиляються від мобілізації.

Зокрема, типи, марки і кількість транспортних засобів встановлюватиме Мобілізаційний план України. А самим вилученням займатимуться представники військкоматів, ГУР чи СБУ.

Як запевняють експерти, легкові авто забирати не будуть. Проте армії потрібні пікапи, вантажівки, мікроавтобуси, а також уся спеціальна техніка — від тракторів і до екскаваторів

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