Новое основание для отсрочки: что интересного заметила адвокат в обновленном законе

Обновленный закон вступает в действие с середины мая

Согласно новому закону о мобилизации, мужчин, которые не платят алименты, ждет неприятный сюрприз. Однако это не единственная новинка в законодательстве. На отсрочку получить имеет право еще одна категория военнообязанных.

Об этом пишет адвокат Дарья Тарасенко. Она отмечает, что в предыдущей редакции нормы об отсрочке для членов семей людей, которым посмертно присвоено звание Героя Украины, не было. Оно должно быть предоставлено за мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных устоев демократии, прав и свобод человека, которые были обнаружены во время Революции достоинства в ноябре 2013 — в феврале 2014 года. Отметим, что членами семьи Героя, которые могут получить отсрочку, муж, жена, сын, дочь, отец, мать, а также родные братья и сестры.

Отметим, частично изменились такие же нормы для тех, чьи родственники погибли или пропали без вести во время АТО и обороны от вооруженной агрессии Российской Федерации во время ведения военного положения. В этой части изменилось то, что неполнородные братья и сестры не будут иметь права на отсрочку. Это право сохранили только за полнородными — имеющими общих отца и мать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рассматривается вопрос мобилизации осужденных. Отдельная важная тема – как обеспечить безопасность военных при мобилизации людей с судимостью.