Яке сьогодні, 4 травня, свято: що не можна робити у Велику суботу

Сьогодні християнам не можна веселитися, об'їдатися та грати з вогнем

Сьогодні у православних вірян та греко-католиків — Велика субота Страсного тижня 2024. Цей день є останнім днем перед Світлим Христовим Воскресінням. Саме у Страсну п’ятницю відбулося розп’яття Ісуса. Субота була днем, коли тіло Христа лежало в гробниці, і скорбота тих, хто був близький до Спасителя, була сильною. Розп’яття Ісуса було потрясінням для його учнів. Вони не мали надії на диво Воскресіння.

Останні два дні перед Великоднем — найскорботніші у християн. І тому в цей період не заведено влаштовувати будь-які розваги, відвідувати друзів, співати й танцювати, планувати будь-які урочистості, чи це весілля, дні народження чи різні ювілеї. Також не прийнято цього дня приділяти увагу так званим тілесним втіхам — об'їданню, вживання алкоголю та іншим.

У Страсну суботу християни шанують Христа, тому важливо приділити увагу своєму духовному життю і відвідати церковне богослужіння. Сьогодні служба починається рано-вранці та триває весь день, переходячи у Всеношну службу надвечір. А потім настає Світле Воскресіння.

Перед Великоднем господині закінчують останні приготування, фарбують яйця, печуть пишні паски. Зазвичай усю домашню роботу з прибирання завершують ще у Чистий четвер, який у 2024 році випав на 2 травня.

Сьогодні останній день Великого посту 2024. У меню доступно: нездобний хліб, фрукти та овочі будь-яких видів, а також вода. Суботня трапеза перед Великоднем дозволяється лише після закінчення Всеношної у храмі. Найсуворіший піст у році закінчується в неділю, коли християни після служби урочисто вигукують: "Христос воскрес! Воістину воскрес!"

Традиції та прикмети на 4 травня

Сьогодні також вшановують пам’ять святої Пелагеї Тарсійської, яку в народі прозвали Заступницею. Її вважали покровителькою невинних дівчат та птахів. 4 травня (17 травня за старим стилем) жінки молилися Пелагеї, щоб вона охороняла їх від образи та несправедливості.

Відсутність вранці роси говорить про погодні зміни.

Поклик зозулі – про хорошу погоду.

Часті та сильні дощі – про багатий урожай.

Багато травневих жуків – про посуху.

Що не можна робити 4 травня

Робити манікюр, стригти нігті — можна позбутися здоров’я та достатку.

Дарувати 4 травня перли — це до сліз; ікону – до проблем зі здоров’ям; чорні рукавички – до важкої роботи.

Різати, готувати та їсти курку — птах перестане водитися.

Фото: freepik

Грати з вогнем та холодною зброєю — через темні сили можна отримати сильні опіки, серйозно поранитися.

У кого іменини 4 травня

Цього дня іменини святкують Климент, Кирило, Микита, Пелагея, Никифор, Марія та Іван.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

4 травня у світі та в Україні відзначають низку свят, таких як Міжнародний день пожежників (International Firefighters Day), День "Зоряних воєн", Всесвітній день дарування (World Give Day), День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки, Anti-Bullying Day), День народження складної парасольки, День собачого щастя, День любителів вермішелевого супу та Міжнародний день поваги до курчат (International Respect for Chickens Day).

Також щорічно в першу суботу травня зустрічають Всесвітній день лабіринту (World Labyrinth Day), День пілатесу (Pilates Day), День домашнього пивоваріння, Міжнародний день безпілотника (International Drone Day), День вуличного музиканта, День пиво-понгу (Beer Pong Day), Міжнародний день партизанського садівництва та День трави (HerbDay).

Раніше ми писали, що не можна робити перед Великоднем 2024. Про це докладно розповів "Телеграфу" митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв’ю "Великдень – це Христос, а не ковбаса: митрополит ПЦУ про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у штанах та ухилянтів".