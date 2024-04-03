Мобілізація з 25 років: у ЗСУ розповіли, що це означає для молодих українців

Розкрито деталі строкової служби

У вівторок, 2 квітня, президент України Володимир Зелінський підписав одразу три законопроекти. Вони стосуються мобілізації та військового обліку.

Наразі стали відомі деталі нового призову. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, згідно із законопроектом про мобілізацію, питання термінової служби у ЗСУ зніматиметься.

Також він стверджує, що питання збільшення призовного віку від 25 до 60, а для вищого командного складу — до 65 — ще не означає, що всіх цих чоловіків призвуть.

"Чоловікам 25-60 років доведеться пройти обстеження, огляд та стати на облік. Якщо вони відповідатимуть параметрам, їх призвуть до лав ЗСУ", — сказав Тимочко.

Зазначимо, раніше мобілізаційний вік в Україні був із 27 по 60 років. Проте чоловіки від 18 до 27 могли мобілізуватися, якщо вони мають військовий досвід.

Також законопроект передбачає, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які раніше пройшли ВЛК і отримали статус "обмежено придатний", тепер мають повторно пройти ВЛК. У документі йдеться про те, що для цього таким особам відводиться до 9 місяців.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ВР може розглядати законопроект про мобілізацію у сесійній залі протягом кількох тижнів. Однак, якщо нардепи не наполягатимуть на правках, його розглянуть швидше.