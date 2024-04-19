Мобілізація автотранспорту: які нардепи мають авто, що знадобилися б для ЗСУ (фото)

Народні обранці володіють позашляховиками, великою технікою та вантажівками

Новий закон про мобілізацію, який ухвалила Верховна Рада і підписав Президент, вступить в дію 17 травня. У ньому є положення про військово-транспортний обов’язок, який передбачає мобілізацію авто у громадян та підприємств.

Багато хто вважає, що спочатку свої автомобілі на армію повинні віддати нардепи. Зокрема, політтехнолог Руслан Рохов одним із перших заявив, що саме народні обранці повинні показати приклад. "Телеграф" вирішив з’ясувати, які автомобілі, що є власністю депутатів Верховної Ради, теоретично можуть знадобитись у ЗСУ.

В автопарку нардепів є багато розкішних автомобілів. Та більшість з цих авто записані на дружину, бабцю і навіть кума. Проте навіть серед офіційних машин представників народовладдя є ті, які могли б підійти нашим військовим.

Богдан Торохтій

Богдан Торохтій

Богдана Торохтія, народного депутата із "За майбутнє", добре знають завдяки скандалам, в які він періодично встрягає. Перші кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення він жив за кордоном, і потрапляв у заголовки ЗМІ завдяки своїм авто та численним подорожам. Зокрема, в декларації він вказав, що купив "Гелендваген" всього за 10 тисяч гривень. Потім він його перепродав за солідну ціну.

Офіційно в Торохтія є 4 машини. Це Jaguar F-Type, який нардеп купив у 2023-му. Звісно, таке авто не дуже потрібне армії. Та народний обранець має ще 2 більших авто — позашляховик Nissan X-Trail 2003 та кросовер Volkswagen Tiguan 2014. Також він має мінівен Chrysler Voyager 2002 року випуску. Ці авто стали б в пригоді нашим військовим.

Геннадій Вацак

Геннадій Вацак

Кондитерський король та нардеп від "Довіри" має велики автопарк. Це Maserati та Jaguar, оформлені на нього, а ще Rolls-Royce Cullinan, на якому він їздить. Щоправда, машина на нього не записана. А сини Вацака володіють "Бентлі" та "Ламборгіні" — саме цими елітними спорткарами вони перетинали кордон як волонтери. Щоправда, ці авто в ЗСУ виглядатимуть дивно.

Крім того, нардеп має Mercedes-Benz Sprinter. Таких мікроавтобусів у Вацака аж 4.

Микола Бабенко

Микола Бабенко

Ще один представник групи "Довіра" з солідним автопарком. Микола Бабенко офіційно є власником повнопривідного Toyota Land Cruiser 2017 року, який би знадобився в армії. Також Бабенко має у власності електромобіль Tesla.

Юрій Шаповалов

Колишній "регіонал" Юрій Шаповалов відомий як одіозний нардеп, який перебуває у Раді уже понад 10 років. За цей час він встиг не раз змінити партію, депутатську групу, і навіть стати підозрюваним у кількох потужних антикорупційних розслідувань.

У нардепа від групи "За майбутнє", який є представником Полтавщини у Раді, офіційно є три авто. Серед них військовим би знадобився потужний позашляховик BMW X7. Ця машина 2017 року має чудові оф-роад характеристики.

Олексій Кучеренко

Олексій Кучеренко

Представник фракції "Батьківщина" володіє 4 автівками. З них два екземпляри — це електрокари, а решта — позашляховики. Обидва — Toyota Land Cruiser 2013 року та Toyota Land Cruiser Prado 2007 року випуску — володіють чудовими характеристиками для бездоріжжя.

Сергій Бабак

Сергій Бабак

"Слуга народу" має 3 машини. Серед них є BMW, яка більше підійде для міста. Але є й "Нива" 2014 року випуску. Це надійна робоча конячка, яка підійде для ЗСУ, адже до неї є багато деталей, яких не складно дістати. Також це авто дешеве в ремонті та обслуговуванні.

Микола Кириченко

Микола Кириченко

Ще один "слуга народу" володів фермерськими господарствами, і має у власності декілька автомобілів, які б знадобились армії. Зокрема, це кілька вантажівок "КАМАЗ" та елітний позашляховик Lexus GX 460 2021 року випуску. Цікаво, що він ще й семимісний.

Максим Гузенко

Ще один представник "Слуги народу" має не лише багато земельних ділянок, але й 6 вантажних авто.

Артем Чорноморов

Микола Кириченко

Народний обранець задекларував 2 транспортних засоби. Серед них увагу військових може привернути потужний Lexus RX 350 2006 року випуску.

Сергій Алєксєєв

Одіозний представник "Європейської солідарності" має у власності три автомобілі. Для військових потреб знадобився би позашляховик Mercedes-Benz GL-Class 2006.

Більше читайте у матеріалі "Телеграфу": Українців налякали мобілізацією авто: хто з депутатів міг би поділитись своїми машинами.