Батько чи син? Хто нестиме відповідальність за вбивство поліцейського на Вінниччині, адвокат пояснив тонкощі

На відео видно, хто саме здійснює постріли

У справі військовослужбовців, які здійснили збройний напад на працівників поліції та вбили одного з них, найвищу міру покарання у вигляді довічного увʼязнення має бути застосовано саме до молодшого порушника закону. Адже на відео з бодікамер правоохоронців видно, що саме він стріляв у поліцейського.

Про це розповів адвокат Богдан Кушнір в ефірі телемарафону. Він також зазначив, що для суду недостатньою підставою буде те, що батько, який є співучасником злочину, візьме на себе повну відповідальність.

"Ми бачили з відео, що здійснював постріли саме син. Син почав бити представника поліції, після того, ми так розуміємо, дістав вогнепальну зброю і почав здійснювати постріли. Усе це повʼязано з тим, хто — прямий виконавець. Тобто батько, по великому рахунку, взяти на себе відповідальність за дії сина не зможе. Кримінальний кодекс у такому випадку виокремлює особу, яка вчинила ці дії, та особу, яка навіть спонукала", — сказав Богдан Кушнір.

На думку адвоката, у цьому випадку син може почати вигороджувати батька, наголошуючи на тому, що він казав йому, що робити та куди їхати.

Також лінія захисту не зможе використати стан афекту як причину для пояснення дій злочинців чи помʼякшення вироку, адже фактаж, як зауважує Кушнір, засвідчує відсутність подій, які можуть прямо викликати такий шоковий стан.

За перевезення боєприпасів могли б відбутись меншим строком

За словами адвоката, якщо злочинці не вчинили б нападу на поліцейських, то за перевезення боєприпасів мали б отримати значно менше покарання. Адже середній строк у таких випадках становить близько 5 років. Ба більше, беручи до уваги, що вони — військовослужбовці, то, цілком ймовірно, що адвокати змогли б знайти лазівки та збити строк до мінімального і навіть домогтись їхнього повернення до виконання бойових завдань.

Запобіжний захід буде безальтернативним

Адвокат також наголосив, що у випадку з фігурантами цієї справи велика ймовірність того, що запобіжний захід буде безальтернативним, тобто тримання під вартою протягом 60 днів. Питанням буде — те, де саме їх триматимуть, адже для військовослужбовців передбачено утримання на гауптвахті або у спеціальний блок СІЗО.

"Суд у цьому рішенні (триманні під вартою — ред.), я певен, буде однозначним", — зауважив Богдан Кушнір.

Раніше "Телеграф" писав, що ​військовослужбовцям, які причетні до розстрілу поліцейських на Вінниччині, повідомили про підозру у дезертирстві.