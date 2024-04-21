Батька та сина, які розстріляли поліцейських на Вінниччині, затримано: подробиці (фото)

Вбитий правоохоронець встиг поранити нападників

У неділю, 21 квітня, правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на поліцейських у Вінницькій області. Їх знайшли на території Одеської області.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України. Голова Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що їм загрожує довічне ув'язнення.

"Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників. Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчими розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадуємо, 20 квітня близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений.

Того ж дня у Вінницькій області правоохоронці виявили автомобіль підозрюваних. В ньому було знайдено військові боєприпаси.