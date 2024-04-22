Отец или сын? Кто будет нести ответственность за убийство полицейского в Винницкой области, адвокат объяснил тонкости

На видео видно, кто именно производит выстрелы

В деле военнослужащих, которые совершили вооруженное нападение на сотрудников полиции и убили одного из них, наивысшая мера наказания в виде пожизненного заключения должна быть применена именно к младшему нарушителю закона. Ведь на видео с бодикамер правоохранителей видно, что он стрелял в полицейского.

Об этом рассказал адвокат Богдан Кушнир в эфире телемарафона. Он также отметил, что для суда недостаточным основанием будет то, что отец, являющийся соучастником преступления, возьмет на себя полную ответственность.

"Мы видели с видео, что производил выстрелы именно сын. Сын начал избивать представителя полиции, после чего, мы так понимаем, достал огнестрельное оружие и начал производить выстрелы. Все это связано с тем, кто — прямой исполнитель. То есть отец, по большому счету, взять на себя ответственность за действия сына не сможет.

По мнению адвоката, в этом случае сын может начать выгораживать отца, подчеркивая, что он говорил ему, что делать и куда ехать.

Также линия защиты не сможет использовать состояние аффекта как причину для объяснения действий преступников или смягчения приговора, ведь фактаж, как замечает Кушнир, свидетельствует об отсутствии событий, которые могут прямо вызвать такое шоковое состояние.

За перевозку боеприпасов могли бы произойти наименьшим сроком

По словам адвоката, если бы преступники не совершили нападения на полицейских, то за перевозку боеприпасов должны были бы получить значительно меньшее наказание. Ведь средний срок составляет около 5 лет. Более того, принимая во внимание, что они — военнослужащие, вполне вероятно, что адвокаты смогли бы найти лазейки и сбить срок до минимального и даже добиться их возвращения к выполнению боевых задач.

Мера пресечения будет безальтернативной

Адвокат также подчеркнул, что в случае с фигурантами этого дела велика вероятность того, что мера пресечения будет безальтернативной, то есть держание под стражей в течение 60 дней. Вопрос будет в том, где именно их будут держать, ведь для военнослужащих предусмотрено держание на гауптвахте или в специальном блоке СИЗО.

"Суд в этом решении (держание под стражей — ред.), я уверен, будет однозначным", — заметил Богдан Кушнир.

Ранее "Телеграф" писал, что военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области, сообщили о подозрении в дезертирстве.