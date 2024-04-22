Напад на поліцейських на Вінниччині: затриманим оголосили підозру, але не у вбивстві

Їм загрожує довічне увʼязнення

​Військовослужбовцям, які причетні до розстрілу поліцейських на Вінниччині, повідомили про підозру у дезертирстві. Інформація щодо викрадення боєприпасів та зброї наразі перевіряється.

Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР). Також у понеділок, 22 квітня, їм буде обрано запобіжний захід, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Працівники ДБР повідомили про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині. Також перевіряється інформація щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини", — йдеться у повідомленні.

Ігор Клименко також додав, що затримані перевозили боєприпаси та гранати.

"Вони вже сказали, де знаходяться скинуті у водойму гранати в ящиках. Зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази. Що стосується зброї, з якої було застрелено нашого поліцейського, то на цей час ми розуміємо, де цей пістолет. Зброя вбивства вже вилучена", — повідомив міністр.

Зазначається, слідство встановило, що 19 квітня 2024 року, військовослужбовці — батько та син — самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.

Опісля близько 2 години ночі 20 квітня 2024 року у Вінницькій області, фігуранти поцілили у правоохоронців та втекли з місця події. Затримали фігурантів справи у неділю, 21 квітня, в селі Липецьке Подільського району Одещини.

Село Липецьке на мапі

Розслідування за ст. 348 (вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу) триває. Як зазначив глава МВС, слідство також встановить мотив злочинних дій. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вінницькій області правоохоронці виявили автомобіль підозрюваних. В ньому було знайдено військові боєприпаси.