В Сумах готуються до наступу РФ. Військові розповіли, чи виправдана паніка місцевих, та хто її провокує

Чи наважаться окупанти на нову операцію на півночі України

Кілька місяців тому серед жителів Сум та області активізувалися розмови про ймовірний наступ з боку РФ. Сьогодні в регіоні ширяться чутки про те, що з місцевих відділків поліції нібито вилучають особові справи працівників, а самі правоохоронці буцімто вивозять свої сім’ї в інші області, щоб убезпечити їх у разі прориву кордону росіянами.

За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, панічні настрої в регіоні призвели до ажіотажу в магазинах, де люди скуповують продукти і речі першої необхідності.

"Телеграф" з’ясовував, що насправді відбувається в Сумські області та наскільки високими є ризики нападу ворога з півночі.

Диму без вогню не буває?

У ситуації в Сумах оливи у вогонь підливає й те, що останнім часом регіон дедалі частіше потрапляє під ракетні та артилерійські обстріли з боку РФ. Крім того, через наближеність регіону до кордону, окупаційні війська мають можливість застосовувати керовані авіаційні бомби, що завдають масштабних руйнувань цивільної та критичної інфраструктури.

Коментуючи ситуацію в області, голова Сумської ОВА Володимир Артюх підтвердив збільшення інтенсивності ворожих атак, зазначивши, що з прикордонних населених пунктів виїхало 6 тисяч людей, з них більше тисячі — діти.

— На сьогодні найбільше страждає від обстрілів Білопільська громада. Найбільші загрози – це повітряні атаки, диверсійні групи, їхня інтенсивність теж збільшується. Щодо вторгнення, то наші громадяни мають довіряти лише офіційній інформації, — повідомив губернатор в ефірі телемарафону.

Настрої жителів Сум теж неоднозначні. За словами місцевої журналістки Олени Руденко, чутки про паніку, що буцімто охопила місто, дещо перебільшені. Водночас сумчани, дійсно, активно обговорюють ймовірність нового наступу РФ, а дехто навіть готується до найгірших сценаріїв розвитку подій.

— Чутки про наступ є, але місто живе, як жило: сьогодні була в АТБ, ніхто нічого не змітає, продукти є, люди купують у звичайному режимі. Втім, вчора на заправках дійсно спостерігався ажіотаж — автівки стояли у чергах по пальне.

Щодо інформації про виїзд з міста поліції, чутки є, але жодного підтвердження їм особисто я не маю. Наразі складається враження, що це вдало запущені плітки, які активно ширяться серед місцевих жителів, — каже журналістка "Телеграфу".

В правоохоронних органах дану інформацію теж спростовують. Як повідомив "Телеграфу" речник ГУ НП в Сумській області Володимир Крупецьких, станом на сьогодні ситуація у місті спокійна, а всі працівники поліції залишаються на своїх місцях.

– Я не маю даних про вивезення якихось документів чи виїзд працівників поліції. Щодо підготовки правоохоронців до загострення ситуації мені теж не повідомляли. Взагалі не розумію, звідки взялися ці чутки й до чого тут поліція, – каже спікер.

Назвати ситуацію у прикордонній області спокійною складно, але й казати про явні ознаки підготовки до наступу з боку РФ підстав нема, зазначає речник ОК "Північ" Вадим Мисник.

За словами військовослужбовця, станом на сьогодні в регіоні побудована лінія оборони, над посиленням якої постійно працюють. Крім того, створюють додаткові смуги оборони вглиб території.

– Сказати, що тут зовсім спокійно, я не можу, адже область регулярно піддається обстрілам, а на прикордонні виявляються ворожі ДРГ. Втім, ми не фіксуємо накопичення ворогом якихось критичних обсягів техніки чи особового складу, що дозволило б їм почати наступ найближчим часом, – каже речник в коментарі "Телеграфу".

Джерела видання в силовому блоці не під запис зазначають: наразі підготовки росіян до швидкого прориву не фіксується. При цьому співрозмовники не виключають, що такий сценарій може бути реалізований. Підготовка до нього з українського боку кордону ведеться.

Вдало запущена ІПСО

Ситуація, що розгортається зараз у Сумській області, є результатом вдалої інформаційно-психологічної операції з боку Росії, впевнений військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

За словами експерта, метою ворога у розповсюдженні панічних настроїв у населення є навіювання недовіри до центральної влади та військових, створення атмосфери хаосу з подальшим відтоком громадян в інші регіони і перевантаженням соціальних систем. Крім того, таким чином росіяни намагаються відтягти наші сили оборони з найгарячіших напрямків для укріплення північних областей.

– Цілком можливо, розмовами все не обмежиться й окупанти підуть на імітацію живого наступу за тактикою "тисячі боїв": завдадуть одночасних ударів на декількох напрямках для блокування можливості передислокації ЗСУ і відволікання уваги від основного напрямку російського наступу.

Наразі ні розвідки західних країн, ані ГУР МОУ не повідомляли про фіксування накопичення оперативних резервів країни-окупанта, що могло б свідчити про формування континенту для наступу. Нема ані передислокації особового складу і важкої бронетехніки, ані розгортання польових госпіталів, – каже аналітик в коментарі "Телеграфу".

Навіть якщо росіяни дійсно почнуть серйозну підготовку до наступу на північ, їхні дії не зможуть залишитись непоміченими і отримають адекватну відповідь, впевнений Дмитро Снєгирьов. Крім того, на цьому напрямку активно зводять додаткові фортифікаційні споруди і продовжують мінувати місцевість для унеможливлення прориву кордону.

Ще одним підтвердженням тому, що сьогоднішній рівень захищеності кордону є в рази надійнішим, аніж на початку повномасштабного вторгнення, є й нещодавнє рішення Кабміну про виділення додаткових 8 млрд грн на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд з пріоритетом для Сумської і Харківської областей.

Варто також згадати, що за прогнозами голови ГУР Міноборони Кирила Буданова, травень для України буде складним, але не катастрофічним. З його оцінкою згідні й високопоставлені джерела "Телеграфу" у Міноборони. Вони називають ситуацію на Сумщині "непростою, але контрольованою".

Співрозмовники, пов’язані з інформаційними операціями, фіксують збільшення ворожих вкидів в регіоні. Втім, джерела видання звертають увагу на те, що ще до початку обіцяного наступу росіян США передали Україні пакет допомоги, і цей пакет не є останнім. Далекобійні ракети ATACMS та нові снаряди допоможуть військовим ефективніше нищити окупантів.