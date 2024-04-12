Лукашенко зробив несподівану заяву щодо можливої війни з Україною

В усьому звинуватив НАТО й США

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про те, що "не потягне" війну з Україною. Крім того, він зазначив, що білорусько-український кордон повністю заміновано та забетоновано і потикатися туди не варто.

Відповідну заяву самопроголошений президент Білорусі зробив у коментарі російським та білоруським журналістам. На питання про те, якою є вірогідність вступу у війну Білорусі, Лукашенко відповів наступне:

"Ось ці всі заклики "Білорусь у війну в Україні!" це на користь НАТО. Це вони хочуть і роблять все, щоб нас втягнути у війну з Україною. Що відбудеться? Ви знаєте, тисяча кілометрів фронт України зараз. Думаєте просто? Не просто. 1500 км кордон у нас з Україною. Додайте півтори тисячі. І на прибалтійському, польському напрямку ще 1500. Три тисячі кілометрів! Нам з вами прийдеться цей фронт закрити, якщо ми вступимо у війну. Ми зможемо це зробити? Не зможемо".

Очільник білоруської держави додав, що він не хоче проблем і висловив надію, що Україні, так само як нині Росії, ще "стане у пригоді така Білорусь".

"У нас пів країни знаходиться в радіусі 100 км від Києва, у тому числі Мозирський НПЗ, який на щастя сьогодні працює… Якби ми сьогодні вступили у війну проти України, це нічого б не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю, забарикадована так, що туди не підійти. Вона замінована повністю, забетонована і 120 тисяч українських військових на цьому кордоні", — підкреслив президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Лукашенко взявся розкручувати тему "нелегітимності" Зеленського. Так, білоруський лідер заявив, що Росія може відмовитися від підписання мирного договору з Україною після 20 травня. Зауважимо, що подібні наративи є виключно пропагандистськими й не відповідають реальності.