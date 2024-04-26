"Волошкове поле" отримало диплом переможця у категорії молочні продукти національної премії "Made-in-UA 2024"

ТМ "Волошкове поле" отримала відзнаку якості та стала переможцем у категорії "молочні продукти" національної премії "Made-in-UA 2024".

Церемонія нагородження найкращих виробників пройшла у Києві 18-19 квітня, в рамках щорічної, вже 15-ї, Всеукраїнської конференції Food & NonFoodMaster& CatMan-2024: "Рестарт у ритейлі: як піднятися на новий рівень конкурентоспроможності".

Це єдиний в Україні спеціалізований захід для фахівців у галузі ритейла та суміжних галузей. На зустрічі зібралися понад 600 власників і топ-менеджерів роздрібних мереж України, а також провідні виробники та імпортери FMCG товарів.

Щорічною традицією конференції також є відзнака найкращих виробників та нагородження переможців щорічної Національної Премії "Made-in-Ukraine-2024: Кращий партнер року серед виробників" та "Retail-in-Ukraine-2024: Найкращий партнер року серед роздрібних мереж".

ТМ "Волошкове поле" отримала відзнаку найкращого виробника у категорії "молочні продукти".

"Ми щиро вдячні нашим партнерам за високу оцінку нашої роботи. Ми щодня працюємо над тим, щоб надавати якісну та різноманітну молочну продукцію нашим споживачам, ми розширюємо асортимент та пропонуємо нові товари, інвестуємо у наше виробництво. Молочна компанія "Волошкове поле" продовжить притримуватися високих стандартів логістики, ми були і будемо надійним партнером ритейлу, вчасно забезпечуючи необхідні обсяги нашої продукції на полицях всіх магазинів-партнерів. Дякуємо за цю нагороду, яка надихатиме нас працювати ще більш активно", — прокоментував результати конкурсу генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.