"Зовсім здурів": патріарх Кирило побажав Путіну правити до кінця життя, в мережі сміються

Після такого побажання в мережі засумнівалися, що Путін зможе довго правити Росією

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило, якого ПАРЄ визнала співучасником воєнних злочинів, провів молебень після так званої інавгурації президента РФ Володимира Путіна. Він побажав диктатору правити до кінця свого життя.

Відео його побажання публікує телеканал "Дощ". У мережі висміяли таке та заявили, що залишилося Путіну недовго.

Примітно, що патріарх Кирило на самому початку своєї промови звернувся до Путіна "ваша високість", але швидко виправився. Зазвичай він називає російського диктатора не інакше, як "ваше превосходительство".

"Дай боже, щоб кінець століття й означав кінець вашого перебування при владі. У вас є все для того, щоб довго та успішно здійснювати це велике служіння батьківщині", — заявив глава РПЦ.

Також патріарх Кирило сказав, що Путін повинен ухвалювати "доленосні та грізні рішення" і навів йому як приклад Олександра Невського. Цей російський полководець "не шкодував ворогів" і "прославився як святий".

У мережі висміяли слова путінського патріарха і припустили, що цим він передрік його швидку кончину. Але знайшлись і ті, хто розцінив слова голови РПЦ інакше.

"Кирилл побажав Путіну вдалого і спокійного терміну, щоб Росія сильнішала", — кажуть у коментарях.

Нагадаємо, що 7 травня в Росії відбулася п’ята так звана інавгурація Володимира Путіна в президенти. Його підтримали шість країн Євросоюзу, а відомий письменник Стівен Кінг зробив неоднозначну заяву.

Водночас у Гаазі, де знаходиться Міжнародний кримінальний суд, встановили скульптуру російському диктатору. Його закували в наручники і вбрали у тюремний одяг.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на інавгурації Путіна голові Чечні Рамзану Кадирову стало погано. Давно ходять чутки про те, що стан здоров’я путінського соратника погіршується.