Експерт розповів, як руками громади нищать конкурентів-девелоперів у Києві

Скандал міг виникнути через чийсь корисливий мотив

Будівельна галузь в Києві пов’язана з масштабними скандалами, без яких не обходився жодний проєкт, незалежно від часів, керівників міста чи настроїв у суспільстві. Часто активна громада направду допомагала уникнути деструктивних для столиці наслідків, проте й випадки "замороження" об’єктів, блокування реставрації історичних пам’яток — непоодинокі. Тому, розбираючись із ситуацією в Китаїві, експерт Олег Постернак у своєму дописі припустив, що "не завжди суспільне обурення виникає само собою".

Експерт одразу зазначає – якщо аналізувати сухо, ситуація однозначна. Визначені держпроєктом кордони пам’ятки не співпадають з орендованими ділянками, дозвільні документи й виграні суди свідчать про правоту девелопера. Але попри фактологічну визначеність ситуації, в соцмедіа створюють кардинально протилежне враження. В дописі підкреслена системність публікацій, залучення до них медійних і політичних постатей. Також підозрілим Постернак називає "ледь не одночасну появу" низки майданчиків просування теми в інтернеті.

"Те, наскільки емоційно і маніпулятивно ведуть публічну дискусію деякі гравці, закладає сумніви. Комусь із хорошими ресурсами або знадобилась ця земля, або перейшов дорогу девелопер. Just business і нищення конкурента руками громади", — йдеться в тексті.

Експерт акцентує на послідовному використанні людей як важеля тиску. Поза власною волею їм нав’язують певну позицію всупереч фактам, а далі вже справа у правильному "підігріванні" градусу негативу.

"Вчергове в якості інструменту для своїх ігор використовують людей. Щоб потім громадський гнів і обурення допомогли досягнути прихованої мети. Тому нам треба завжди сприймати інформацію з холодною головою. Особливо, коли тема різко стає занадто нав’язливою в інформпросторі", — підсумовує Олег Постернак.