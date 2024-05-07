Організація замаху на Зеленського: що таке УДО, де працювали зрадники

Охорону Президента в межах своєї компетенції здійснює також СБУ у взаємодії з Управлінням державної охорони

У планах замаху на Володимира Зеленського, Кирила Буданова та Василя Малюка були задіяні російські агенти, якими стали два полковники Управління державної охорони (УДО). Цей орган створено для охорони вищих посадових осіб та підпорядковується главі держави.

"Телеграф" розповідає, що являє собою УДО та які завдання поставлені перед цим органом. Варто зазначити, що його головою зараз є український військовий генерал-майор Рудь Сергій Леонідович.

Так, Управління державної охорони – це державний правоохоронний орган спеціального призначення з охорони органів державної влади, вищих посадових осіб.

Державна охорона здійснюється щодо будівель, де працюють Верховна Рада, Кабмін, президент України, Конституційний суд, Верховний Суд, а також озброєння та транспортні засоби, що знаходяться у їх використанні. Це стосується й інших місць, де знаходяться особи, які охороняються на підставі українського законодавства.

Главі держави забезпечується безпека у місцях її як постійного, так і тимчасового перебування. Це стосується і членів сім’ї президента, які проживають із ним або супроводжують його. Після припинення повноважень президенту надається державна охорона довічно, тільки якщо він не був усунений зі своєї пошти шляхом імпічменту.

Охорону Президента в межах своєї компетенції здійснює також СБУ у взаємодії з Управлінням державної охорони.

Які завдання стоять перед УДО:

здійснення державної охорони щодо органів державної влади;

забезпечення безпеки посадових осіб, визначених Законом за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами;

забезпечення безпеки членів сімей посадових осіб, визначених Законом;

протидія протиправним зазіханням на посадових осіб та членів їх сімей, а також об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення;

охорона об’єктів, визначених Законом;

забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів, призначених для визначених законом посадових осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Польщі спіймали агента, який пропонував російським спецслужбам ліквідувати президента Володимира Зеленського.