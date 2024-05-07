Майже 3 тисячі українців отримали допомогу від PIN-UP Foundation в квітні

Волонтери гуманітарного проєкту LINE-UP, який реалізує благодійний фонд PIN-UP Foundation, активно продовжує допомагати жителям деокупованих і прифронтових міст України. У квітні відбулося 13 гуманітарних поїздок волонтерів у 40 населених пунктів Харківської, Донецької та Запорізької областей

Всього у квітні волонтери PIN-UP Foundation доставили українцям понад 15 тонн різноманітних товарів: продуктові набори, побутову та медичну продукцію, дитячі набори, книжки для дітей, підгузки, корм для тварин та EcoFlow. Загалом, у квітні допомогу від фонду отримали 2 809 осіб або ж 1108 сімей.

"Кожного виїзду ми відчуваємо відповідальність перед українськими сім'ями, що потребують підтримки у цей важкий час. Сподіваємось, невелика, але стабільна допомога, надає їм віру в майбутнє на українській землі", – коментує Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Загалом, за час існування проєкту LINE-UP допомогу від фонду отримали понад 37 213 людей з деокупованих та прифронтових регіонів України.

PIN-UP Foundation — це благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.