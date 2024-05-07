Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" — про рамки переговорного процесу

Росія різко збільшила ядерні погрози. І навчання відповідні у РФ анонсували, і різного роду спікери почали лякати ядерною риторикою.

Потрібно розуміти, що ядерний шантаж – та малість, що залишилася у РФ як інструмент тиску. І вона намагатиметься цей тиск використати по максимуму. Особливо зараз, коли формуються рамки для переговорного процесу, який може бути запущений до кінця цього року чи на початку наступного.

По суті, через ядерний шантаж, ядерні погрози Росія намагатиметься схилити країни Заходу до вигідного Кремлю формату переговорів.

А це – переговори не в Європі, в основі яких лежить не формула миру Зеленського, а інший – більш компромісний – план.