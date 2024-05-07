"Мажорні ухилянти". Син екснардепа Арістова анонсував своє повернення, але тільки в Інстаграм (фото)

Відомий своїми блогами, розкішшю та карколомними вчинками Артем Арістов обіцяє англомовний і російськомовний контенти. І — ні слова про камбек в Україну

В Україні триває часом гостра дискусія про ухилянтів із середовища популярних блогерів, селебрітіз, зірок шоу-бізу та інших VIP`ів. Чергову бурхливу реакцію у вітчизняних користувачів соцмереж спровокувало повернення в Інстаграм після тривалої перерви старшого сина екснардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова — Артема.

Останній днями анонсував свій камбек в Інстаграм, і тепер обіцяє навіть вести свої блоги англійською мовою. Також 24-річний блогер, що в Інсті має 324 тисяч підписників та пів мільйона фоловерів на YouTube, опублікував своє свіже фото з іспанської Барселони біля люксової автівки.

Артем Арістов. Фото - instagram.com/tommyaristov

— Достатньо довго пропадав у медіа сфері. На все це були свої причини. Але головна новина сьогодні полягає у тому, що стартую з новим англомовним контентом… Що стосується старої сторінки, рано чи пізно (періодично) я її теж буду вести. Але основний контент все-таки буде на англомовній сторінці. Цей Інстаграм я не закидаю, він все ще активний, у якомусь перспективному майбутньому тут також будуть виходити ролики на російській мові. Але поки що прийняв рішення вести все на англійській, — сказав він.

Про Артема Арістова з публікацій у вітчизняних ЗМІ відомо, що він часом хизувався курінням кальяну під час водіння автомобіля, їздою Києвом на машині зі швидкістю 140 км/год, подорожами по елітним курортам і містам, паркуром у небезпечних місцях і "залазами" на дахи київських висоток тощо.

Окрім того, Артем Арістов перед широкомасштабкою ускочив у скандал через те, що їздив у Росію та фотографувався на фоні Кремля. Згодом блогер повидаляв свої проросійські пости і селфі, спростовуючи свою русофілію.

Артем Артістов з Ferrari на відпочинку в ОАЕ

Втім, судячи з останнього відео Артема, зробленого ймовірно за кордоном, повертатися в Україну він поки не збирається. Також ані слова він не сказав про велику війну, своє відношення до мобілізації чи підтримку ЗСУ.

Зазначимо, Артем є сином Юрія Арістова від першого шлюбу, але раніше парламентар чомусь не вносив дані блогера у свої щорічні декларації.

Декларація Юрія Арістова перед втратою мандату депутата ВР. Фото - YouControl

За оцінкою журналіста Романа Скрипіна, цей блогер — "типовий ухилянт", який виїхав за кордон, живе розкішно, не пояснюючи джерел своїх статків. Хоча зараз на сторінці Артема Арістова вказано, що він є підприємцем.

Правда, без уточнень, яким саме бізнесом займається. Проте в одному зі своїх минулих постів блогер, коментуючи тему мажорів, на фоні "Мерседесу" S-класу запевняв, що нібито працює з 15 років, спить по п’ять годин на добу, а мільйон підписників у соцмережах нібито дозволяють йому купувати б/у машини з Америки.

Примітно, новенький Мерседес S-класу від офіційного дилеру в Україні коштує від 6 до 8 млн грн (в залежності від характеристик). А такі б/у автівки на вітчизняному ринку вживаних авто сьогодні коштують від кількох десятків тисяч доларів до $170 тис.

Джерело - auto.ria.com

Як повідомлялось, у лютому цього року стало відомо, що популярна українська блогерка, ведуча та учасниця першого сезону шоу "Холостяк" Марина Арістова заявила, що розлучилася зі своїм чоловіком після 13 років шлюбу. Чоловіком багатодітної мами був народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов, який втратив свій мандат після скандалу з відпочинком на Мальдівах під час війни.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у мережі бурхливо відреагували на заяву Соні Морозюк про розрив зі своїм нареченим Романом Гринкевичем. Дівчина розірвала заручини, щойно її обранцем зацікавилися правоохоронні органи.