А у вашої дами є кульчики? Перевірте та дізнайтесь, що означає це слово в українській мові

Діалектизми це не мовне "сміття"

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Особливо, якщо йдеться про діалектизми. Буває, що українці з різних регіонів буквально не можуть зрозуміти одне одного. Проте все ж таки це невід’ємна частина української мови.

Про це розповів відомий український мовознавець Олександр Авраменко. Він зазначив, що діалектизми — це не мовне "сміття", як вважають деякі, і вони не псують літературної мови. Навпаки ці слова надають місцевості певного колориту.

Наприклад, мало хто знає, що в українській мові означає слово "кульчик". А так у деяких містах та селах України називають жіночі сережки.

"Не соромтеся діалектизмів, особливо в побутовому спілкуванні. Але в діловому чи науковому стилях їх слід все ж таки уникати", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно говорити імена українською мовою. Потрібно знати, що в українській мові відсутні чоловічі імена, такі як Міша, Діма, Вадік чи Юра.

Також ми повідомляли про те, як українською правильно називати жителів різних міст.