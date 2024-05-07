Усик — Ф’юрі: названо дату реваншу

Бій у відповідь має відбутися восени

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Реванш планується провести у жовтні цього року. При цьому переможець бою-реваншу вже не носитиме титул абсолютного чемпіона світу.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) вирішила, що Усик прострочив обов’язковий захист чемпіонського поясу, повідомляє ESPN. Тож цей титул Усик чи Ф’юрі втратять уже першого дня літа.

З серпня 2023 року обов’язковим претендентом на поєдинок проти українця став Філіп Хргович. Хорват 1 червня зустрінеться із британцем Даніелем Дюбуа. Саме переможця цього бою буде визнано чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією IBF. Це означає, що лише три з чотирьох визнаних боксерських титулів будуть на кону у поєдинку-реванші Ф’юрі-Усик у жовтні — WBA, WBC та WBO.

Бій Усик — Ф’юрі двічі переносився. Спочатку, після невдалого виступу Ф’юрі у поєдинку з Нгану (тоді зірвався бій, який мав відбутися у грудні 2023 року). Вдруге поєдинок зірвався через розтин у Ф’юрі і був перенесений з 17 лютого на три місяці вперед.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.