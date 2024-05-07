У Києві просто серед двору поставили інсталяцію на честь Скрябіна: як її знайти (фото, відео)

На портреті написані мудрі слова

У київських дворах житлових будинків з'явилась інсталяція, присвячена легендарному українському артисту Андрію Кузьменку, більш відомому як Кузьма Скрябін.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Київ-Вайб твоєї столиці". Артоб'єкт на обидва боки розмістили просто біля доріжки.

Інсталяція являє собою гітару, над якою розміщений портрет Кузьми. На світлині написано приспів його знакової пісні "Старі фотографії": "..на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи…".

На зворотному боці портрета написано цитата Андрія Кузьменка: "Найбільше всього у світі я боюся війни. Війна – це найдурніший винахід людей. І то що вона час від часу повторюється – то є найжахливіше".

Артоб'єкт знаходиться неподалік станції метро "Берестейська".

На світлині слова пісні "Старі фотографії"

Інсталяцію розмістили біля доріжки

Нагадуємо, 2 лютого 2015 року Кузька Скрябін повертався зі свого концерту у Кривому Розі. Біля села Лозуватка артист потрапив у ДТП, у якому і загинув. Скрябіну було 46 років.

Крім музики Кузьма займався волонтерством, допомагаючи українським добровольцям на Донбасі. А також продюсерством, допомагав молодим артистам пробитися у світ шоубізнесу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві з’явився найбільший в країні мурал, присвячений ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Він має розмір 120 квадратних метрів.