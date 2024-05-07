Ринок праці в Україні – де і яку роботу найпростіше знайти, скільки заплатять

Із зарплатою помітили одну тенденцію

В Україні фіксується нестача робочих рук та дефіцит на ринку праці. Це помітно і за кількістю вакансій, які виставляють роботодавці, кількість яких тільки зростає.

Так, за даними сервісу пошуку роботи Work.ua у квітні роботодавцями було розміщено 111 095 вакансій, що є рекордним показником після 24 лютого 2022 року. Причому у 14 областях кількість розміщених вакансій зрівнялася з довоєнним.

Де найкраще шукати роботу

Щодо потреб у робочих руках, то найбільше зростання вакансій зафіксовано у Рівненській (+11%), Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій та Житомирській областях (по +10%). Щодо вакансій, то найбільше шансів знайти роботу в таких сферах як:

сфера обслуговування – 20427 (+15% вакансій до березня);

робочі спеціальності, виробництво – 18996 вакансій, +10%;

продаж, закупівля — 14 435, +1%;

роздрібна торгівля – 13352, +12%;

готельно-ресторанний бізнес, туризм — 11556, +18%;

логістика, склад, ЗЕД — 10778, +10%;

адміністрація, керівництво середньої ланки – 9805, +5%;

транспорт, автобізнес — 8948, +10%;

бухгалтерія, аудит – 7722, +5%;

медицина, фармацевтика – 7686, +5%.

При цьому важче буде знайти роботу через високу конкуренцію у Київській, Вінницькій, Харківській, Львівській та Волинській областях, але все ж таки у квітні вона трохи нижча ніж у березні. Виняток — Харківщина, де конкуренція не змінилася і кількість вакансій не зросла. Найнижчу конкуренцію ж, як і раніше, фіксують у Чернівецькій, Закарпатській, Херсонській областях.

В якій галузі найкраще шукати роботу

Ще гірше доводиться IT-фахівцям – на одну вакансію за посади верстальника, Front-end розробника, веб-дизайнера змагаються понад 100 претендентів.

Зарплата не зростає, але у ЗСУ платять найбільше

У квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua становила 20 000 грн., вже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні. Така сама ситуація і в п’яти областях-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати у Львівській (20 000 грн.), Одеській (20 000 грн.), Дніпропетровській (19 000 грн.) та Харківській області (18 000 грн.). На Київщині спостерігається мінімальне зростання середньої зарплати на 100 грн до 22 500 грн.

Але в розрізі категорій все ж таки присутні коливання. Більше зросли зарплати у вакансіях у категоріях:

нерухомість – 40 000 грн., +7% до березня;

транспорт, автобізнес — 27 500 грн, +6%;

телекомунікації та зв’язок – 22 000 грн, +5%;

маркетинг, реклама, PR – 24 000 грн., +4%;

роздрібна торгівля – 16500 грн, +3%;

готельно-ресторанний бізнес, туризм – 18 000 грн, +3%;

логістика, склад, ЗЕД – 19 000 грн., +3%.

Як змінювалася кількість вакансій під час війни

У чотирьох категоріях середній розмір зарплати, навпаки, зменшився:

топ-менеджмент, керівництво вищої ланки – 36500 грн, -9% до березня;

страхування — 24 700 грн, -1%;

фінанси, банк — 16 840 грн, -1%;

юриспруденція – 19500 грн, -1%.

Високі середні зарплати (крім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує спеціалістам у Силах оборони України – у середньому 70 000 грн. Це вакансії для бойових медиків, гранатометників, зв’язківців, зенітників, командирів відділення, кулеметників, пілотів дрону, розвідників тощо. За час кампанії військового рекрутингу з грудня 2023 року на Work.ua Сили оборони України розмістили 4170 вакансій від 599 підрозділів.

Загалом мобілізація до лав ЗСУ дуже помітно вплинула на ринок праці у столиці. У таких галузях економіка як будівництво, транспорт, логістика, виробництво у Києві відчувається помітний дефіцит робочих рук.