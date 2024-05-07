Білорусь раптово вирішила провести перевірку ядерної зброї разом із Росією: що відомо

Буде перевірено весь комплекс заходів планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами.

Білорусь проведе синхронізовану з Росією раптову перевірку із задіянням носіїв тактичної ядерної зброї. Це пов’язано із розпорядженням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. За його словами, у готовність буде приведено дивізіон ВТК "Іскандер" та ескадрилью літаків Су-25.

"У готовність до виконання завдань із призначення наводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" та ескадрилья літаків Су-25. Перевірку буде проведено відповідно до регламенту часу, встановленого Олександром Лукашенком", — сказав Хренін.

Він також додав, що також буде перевірено весь комплекс заходів планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що взимку 2024 року Білорусь безоплатно отримала від Росії тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер". Лукашенко своєю чергою заявив, що ця зброя була передана країні не на зберігання і додав: " Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету та незалежності".