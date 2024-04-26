"Волошковое поле" получило диплом победителя в категории молочные продукты национальной премии "Made-in-UA 2024"

ТМ "Волошковое поле" получила знак качества и стала победителем в категории "молочные продукты" национальной премии "Made-in-UA 2024".

Церемония награждения лучших производителей прошла в Киеве 18-19 апреля, в рамках ежегодной, уже 15-й Всеукраинской конференции Food & NonFoodMaster & CatMan-2024: "Рестарт в ритейле: как подняться на новый уровень конкурентоспособности".

Это единственное в Украине специализированное мероприятие для специалистов в области ритейла и смежных отраслей. На встрече собралось более 600 владельцев и топ-менеджеров розничных сетей Украины, а также ведущие производители и импортеры FMCG товаров.

Ежегодной традицией конференции также является выбор лучших производителей и награждение победителей ежегодной Национальной Премии "Made-in-Ukraine-2024: Лучший партнер года среди производителей" и "Retail-in-Ukraine-2024: Лучший партнер года среди розничных сетей".

ТМ "Волошковое поле" получила награду лучшего производителя в категории "молочные продукты".

"Мы искренне благодарны нашим партнерам за высокую оценку нашей работы. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы предоставлять качественную и разнообразную молочную продукцию нашим потребителям, мы расширяем ассортимент и предлагаем новые товары, инвестируем в наше производство. Молочная компания "Волошковое поле" продолжит придерживаться высоких стандартов логистики, мы были и будем надежным партнером ритейла, вовремя обеспечивая необходимые объемы нашей продукции на полках всех магазинов-партнеров. Спасибо за эту награду, которая будет вдохновлять нас работать еще более активно", — прокомментировал результаты конкурса генеральный директор молочной компании "Волошковое поле" Андрей Табалов.