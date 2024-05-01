Україна все ще не підписала гарантії безпеки зі США: Байден розповів, що відбувається

США та Україна формалізують деталі

Переговори України та США щодо гарантій безпеки тривають. На даний момент офіційний Київ уточнює, як мають виглядати їхні потреби.

Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі. Подробиці повідомляє Голос Америки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, як ці потреби мають виглядати", — сказав Кірбі.

Він пояснив, що незалежно від того, коли війна між Україною та Росією закінчиться, країни, як і раніше, будуть сусідами. Тому українська сторона потребує гарантій безпеки.

Джон Кірбі додав, що США пишаються зусиллями свого уряду, "які спрямовані на підтримку України у розвитку її нинішнього потенціалу сил".

Він нагадав, що ряд інших країн уже завершили переговори з Україною щодо угоди про двосторонню безпеку.

Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що влада країни працює над тим, щоб укласти договір про гарантії безпеки зі США терміном на 10 років. Наразі готується "конкретний текст" документу.

У свою чергу, заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд уточнила, що Вашингтон готовий обговорювати будь-які гарантії безпеки для України. За її словами, сторони роблять все для того, щоби вторгнення РФ не повторилося в майбутньому.

Гарантії безпеки

Нагадаємо, минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для України.

Відповідні угоди з Україною вже підписали Велика Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія. У січні Польща приєдналася до декларації країн "Групи семи" щодо "гарантій безпеки" для України.

Водночас Київ домовився розпочати переговори щодо гарантій безпеки з Португалією.

Ці двосторонні угоди про співробітництво неможливо прирівняти до захисту, який дає членство в НАТО. Але доки наша країна не вступила до Альянсу, Києву важливо зафіксувати обіцянки партнерів продовжувати спільну роботу у сферах від оборони до відновлення країни. Кожен підписаний документ діє протягом 10 років. Звичайно, якщо одна із сторін не вирішить припинити співпрацю. Або якщо Україна не вступить до НАТО раніше цього терміну. Ці угоди дають певну подушку безпеки на майбутнє.

Раніше "Телеграф" розповів про що насправді 10-річні угоди України з країнами-союзниками.