Україна домовилася про гарантії безпеки з ще однією країною "Великої сімки": подробиці

Італія стала п’ятою країною, яка підписала подібні гарантії після Британії, Франції, Німеччини та Данії.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром Італії Джорджією Мелоні. За її підсумком, лідери двох країн підписали документ про двосторонні гарантії безпеки.

Як повідомив глава держави у своєму telegram-каналі, цей документ "закладає міцну основу для тривалого партнерства у сфері безпеки між Україною та Італією".

Крім того, він додав, що також на зустрічі обговорювалися подальші кроки щодо підтримки України в контексті майбутнього головування Італії у "Великої сімки".

"Дякую Італії за підтримку України, у тому числі обороноздатності та відновлення нашої держави, і за продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2024 року", — написав він.

Нагадаємо, Зеленський із низкою лідерів країн-союзниць у річницю початку російського вторгнення відвідали Гостомель. Крім Мелоні, там також були присутні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр Бельгії Олександр Де Кроо і прем’єр Канади Джастін Трюдо.

Крім того, цього дня до Києва приїжджав і колишній прем’єр Великобританії Борис Джонсон.