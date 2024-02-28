Чим гарантії безпеки Франції для України відрізняються від інших угод: експерт вказав на дуже важливу деталь

За оцінкою Михайла Шейтельмана, в документі прописана можливість посилення ЗСУ іншими військами для деокупації

На фоні триваючих перемовин про розширення країн, які укладають з Україною угоди про гарантії безпеки, у вже підписаному безпековому договорі з Францією міститься дуже важлива для Києва деталь. На це "Телеграфу" звернув увагу політтехнолог, публіцист і блогер Михайло Шейтельман, коментуючи сенсаційну заяву президента Франції Емманюеля Макрона про можливість введення іноземних військ в Україну.

За оцінкою Шейтельмана, той факт, що Україна підписує договори про гарантії безпеки з країнами-членами НАТО ще зовсім не означає автоматичну підтримку Києва у вигляді направлення іноземних армій.

"Одне до іншого не має відношення (безпекові питання в договорах та використання військ в Україні. — Ред.). Адже в цих договорах ні про які війська не сказано. Але зокрема в договорі з французькою стороною сказано наступне: Франція прикладе всі можливі зусилля, щоб допомогти Україні створити армію, яка відновить її територіальну цілісність в кордонах 1991 року. В інших договорах (англійському, німецькому і т.д.) просто сказано, що ці країні підтримують наші устремління до територіальної цілісності. А у французькому прямо написано, що вони допоможуть нам створити армію для відновлення територіальної цілісності. Французький договір дійсно цим відрізняється. Однак набір цих договорів ніяк не пов'язаний з теоретичною коаліцією по введенню військ в Україну", — зазначив експерт.

У контексті введення іноземних континентів на територію інших країн для військової допомоги та участі в бойових діях Шейтельман нагадав, що таких випадків в історії було чимало.

"Такі практики раніше бували, не раз і у великій кількості ситуацій, коли вводилися коаліційні війська з декількох країн. Не під егідою НАТО чи чогось ще. До речі, наприклад, якщо проти Сербії в Косово воював НАТО, то в Боснії — не Північноатлантичний альянс. А просто певний набір якихось окремих держав (миротворчі контингенти. — Ред.)… Багато разів були випадки з використанням спільних контингентів з 3-5 країн. Навіть зараз в Червоному морі йде війна проти хуситів. Її веде коаліція з шести країн. Не НАТО, а 6 держав. Альянс не приймав такого рішення. Нереально представити, що НАТО раптово візьметься і одноголосно 32 країни проголосують за введення військ (в Україну). А окремі 4-5 — можливо. Чому ні?!", — аргументував він.

Для довідки: Головне значення гарантій безпеки у тому, щоб запобігти іншим спробам нападу, доки Україна не вступить до НАТО і не буде захищена ст. 5 про колективну оборону. Цією угодою визначаються рамки для надання Україні довгострокової військової, гуманітарної та фінансової допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на саміті НАТО країни G7 у Вільнюсі підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої пізніше приєдналися ще кілька держав.

Першою в цьому стала Великобританія. 12 січня 2024 року прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський у Києві підписали перший історичний договір з безпеки.