Украина все еще не подписала гарантии безопасности с США: у Байдена рассказали, что происходит

США и Украина формализуют детали

Переговоры Украины и США о гарантиях безопасности продолжаются. На данный момент официальный Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности.

Об этом заявил спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Подробности сообщает Голос Америки.

"Соединенные Штаты будут продолжать их поддерживать, пока они уточняют свои потребности, как эти потребности должны выглядеть", — сказал Кирби.

Он пояснил, что независимо от того, когда война между Украиной и Россией закончится, страны по-прежнему будут соседствовать. Поэтому украинская сторона нуждается в гарантиях безопасности.

Джон Кирби добавил, что США гордятся усилиями своего правительства, "которые направлены на поддержку Украины в развитии ее нынешнего потенциала сил".

Он напомнил, что ряд других стран уже завершили переговоры с Украиной по соглашению о двусторонней безопасности.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны работают над тем, чтобы заключить договор о гарантиях безопасности с США сроком на 10 лет. В настоящее время готовится "конкретный текст" документа.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уточнила, что Вашингтон готов обсуждать любые гарантии безопасности для Украины. По ее словам, стороны делают все для того, чтобы вторжение РФ не повторилось в будущем.

Гарантии безопасности

Напомним, в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия. В январе Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины.

В то же время, Киев договорился начать переговоры о гарантиях безопасности с Португалией.

Эти двусторонние соглашения о сотрудничестве невозможно приравнять к защите, которую дает членство в НАТО. Но до тех пор, пока наша страна не вступила в Альянс, Киеву важно зафиксировать обещания партнеров продолжать совместную работу в сферах от обороны до восстановления страны. Каждый подписанный документ действует в течение 10 лет. Конечно, если одна из сторон не решит прекратить сотрудничество. Или, если Украина не вступит в НАТО раньше этого срока. Эти соглашения дают определенную "подушку безопасности" на будущее.

Ранее "Телеграф" рассказал, о чем на самом деле 10-летние соглашения Украины со странами-союзниками.