"Розумію 95% української мови": розробник Telegram Дуров зробив несподіване зізнання

У вивченні солов’їної він бачить багато перспектив

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров зізнався, що розуміє приблизно 95% письмової української та 85% розмовної, але продовжує вчити її у додатках. Мовою він зацікавився ще у підлітковому віці, бо родина його матері має українське коріння.

Про це Павло Дуров написав на своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що саме українська мова була першою мовою, на яку було перекладено інтерфейс соцмережі "ВКонтакте" у 2008 році.

У перекладі коду допомагали волонтери. Результат задовільнив Дурова та його команду, і він особисто тестував україномовну версію. Зокрема, він звертав увагу на правильні закінчення імен.

Дуров написав, що у тому ж році він відвідав Київ. Йому сподобалось в Україні і він неодноразово відвідував країну, знаходячи нових знайомих та друзів. Це допомогало Дурову вивчати українську мову.

"Щоб продовжувати займатися після 2022 року, я почав проходити уроки української мови в додатку DuoLingo. Використовуючи там свій обліковий запис DurovLingo, я набрав 5403 бали досвіду з української мови. Зараз, переглядаючи Телеграм-канали, я розумію приблизно 95% писемної та 85% розмовної української мови. Іноді мені доводиться просити одного з інженерів Telegram з України навчити мене нюансам значення", — написав Дуров.

Він зізнався, що вивчення української допомогло зрозуміти і інші слов’янські мови. Зокрема, він краще почав розуміти чеську та польську.

Знання української допомагає у модерації месенджеру. Дуров сподівається, що це допоможе йому стати більш компетентним лідером платформи, яка позиціонує себе як нейтральну.

"Хоча на Україну припадає менш як 3% світової аудиторії Telegram, понад 70% українців використовують Telegram для обміну повідомленнями та новин, і ми бачимо, що все більше публікується контент українською мовою. Я сподіваюся, що знання української — та іноземних мов загалом — зробить мене більш компетентним як лідера нейтральної платформи, де правила однаково застосовуються до всіх сторін. Ми прагнемо бути місцем, де до кожного ставляться справедливо, незалежно від його походження, і де ідеї можуть вільно конкурувати незалежно від мови", — написав Дуров.

Зазначимо, у кінці травня у "Телеграмі" заблокували чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри. Недоступними стали саме ті ресурси, які використовувались для передачі інформації про переміщення окупаційних військ на території України.

Згодом у Telegram пояснили, що чат-боти заблокували через помилку. Проте ГУР має іншу інформацію. Як раніше писав "Телеграф", це могло бути вказівкою ФСБ Росії.