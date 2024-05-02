"Понимаю 95% украинского языка": создатель Telegram Дуров сделал неожиданное признание

В изучении соловьиной он видит много перспектив

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что понимает примерно 95% письменного украинского и 85% разговорного, но продолжает учить его в приложениях. Языком он заинтересовался еще в подростковом возрасте, потому что семья его матери имеет украинские корни.

Об этом Павел Дуров написал на своем Telegram-канале. Он отметил, что именно украинский язык был первым языком, на который был переведен интерфейс соцсети "ВКонтакте" в 2008 году.

В переводе кода помогали волонтеры. Результат удовлетворил Дурова и его команду, и он лично тестировал украиноязычную версию. В частности он обращал внимание на правильные окончания имен.

Дуров написал, что в том же году он посетил Киев. Ему понравилось в Украине и он неоднократно посещал страну, находя новых знакомых и друзей. Это помогало Дурову учить украинский язык.

Чтобы продолжать заниматься после 2022 года, я начал проходить уроки украинского языка в приложении DuoLingo. Используя там свою учетную запись DurovLingo, я набрал 5403 балла опыта по украинскому языку. Сейчас, просматривая Телеграм-каналы, я понимаю примерно 95% письменного и 85% разговорного украинского языка. Иногда мне приходится просить одного из инженеров Telegram из Украины научить меня нюансам значения", — написал Дуров.

Он признался, что изучение украинского помогло понять и другие славянские языки. В частности, он лучше стал понимать чешский и польский.

Знание украинского помогает в модерации мессенджера. Дуров надеется, что это поможет ему стать более компетентным лидером платформы, позиционирующей себя как нейтральную.

"Хотя на Украину приходится менее 3% мировой аудитории Telegram, более 70% украинцев используют Telegram для обмена сообщениями и новостей, и мы видим, что все больше публикуется контент на украинском языке. Я надеюсь, что знание украинского и иностранных языков в целом сделает меня более компетентного как лидера нейтральной платформы, где правила одинаково применяются ко всем сторонам. Мы стремимся быть местом, где к каждому относятся справедливо, независимо от его происхождения и где идеи могут свободно конкурировать независимо от языка", — написал Дуров.

Отметим, в конце мая в "Телеграме" заблокировали чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры. Оказались недоступными именно те ресурсы, которые использовались для передачи информации о перемещении оккупационных войск на территории Украины.

Впоследствии в Telegram объяснили, что чат-боты заблокировали из-за ошибки. Однако у ГУР есть другая информация. Как ранее писал "Телеграф", это могло быть указанием ФСБ России.