Телеграм-канали, телемарафон та влада: яким джерелам новин довіряють українці, опубліковано опитування

Лише 39% українців довіряють новинам від влади та офіційних джерел

За результатами загальнонаціонального опитування "Джерела інформації про війну" найчастіше (73%) українці використовують Телеграм-канали для отримання новин щодо війни. А от рівень довіри до інформації, яка надходить від влади, невисокий — 39%.

Про це свідчать опубліковані дані опитування проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року. Участь взяло 2020 респондентів віком від 18 років.

Телеграм-канали є найпопулярнішим джерелом інформації про події російсько-української війни для українців. 53% респондентів надали перевагу цій мережі. Друге та третє місця посіли міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі – 42%) та YouTube (40%). Телемарафон "Єдині новини" використовують для отримання такої інформації 37% опитаних.

Телеграм-канали займають першість з джерел інформацію майже в усіх опитаних вікових групах. Найбільш разючий відрив серед респондентів до 30 років — 73%. Проте люди віком від 60 років і старше надають перевагу телемарафону "Єдині новини" — 64%.

Що стосується інформації отриманої від влади і офіційних джерел, то їй, згідно з опитуванням, довіряють 39% опитаних. Зауважимо, що лише 6% висловили повну довіру. Проте частка тих, хто офіційним джерелам довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє (останніх налічується 29%). Третина опитаних не визначилися щодо цього питання.

Раніше "Телеграф" писав про результати опитування щодо того, чи зможе Україна зберегти свій суверенітет.