На Великдень в Україні похолодає: синоптик розповів яким регіонам приготуватися

У деяких регіонах у найближчі можливі дощі

Наприкінці квітня великий антициклон Reiner порадував українців теплою погодою без опадів. Однак його вплив найближчими днями почне слабшати, а це означає, що в Україну повернеться похолодання.

Про це "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич в інтерв’ю. "В Україні різко похолодає: відомий синоптик назвав чітку дату і дав прогноз на початок травня".

Через те, що тиск почне знижуватись, з арктичних широт в Україну прийде холодна повітряна маса. Через це вже 3 травня у північних та східних областях відчутно похолодає. А 4–5 травня у цих же регіонах можливі нічні заморозки на ґрунті. Температура повітря вночі опуститься до -3 градусів. Опади очікуються лише у західних областях України та Криму, на решті території країни їх не прогнозується.

За словами синоптика, різка зміна температури погано позначиться на багатьох сільгоспкультурах та садах.

Ігор Кібальчич зазначив, що найтеплішими будуть 1–3 травня. Вдень температура повітря коливатиметься від +21 до +27, а вночі — близько 6–13 градусів тепла. А з 4 по 6 травня середня денна температура знизиться до +16…+23 градусів, а нічна залишиться без істотних змін.

Також "Телеграф" розповідав про те, що погода на Великдень в Україні буде "як узимку". Синоптики обіцяють у низці областей дощі.