Елітний Lamborghini розбився у Києві: що відомо про машину і як вона потрапила до України (фото)

Для автомобіля це вже третя аварія

У Києві елітний Lamborghini Urus в’їхав у паркан. Такий автомобіль у новому стані може коштувати власнику 290 до 470 тисяч доларів, хоча конкретний екземпляр власнику коштував дешевше.

Інформація про ДТП з’явилася у локальній facebook-групі "Київ автомобільний". Там повідомили, що вперше цей автомобіль у Києві помітили лише 24 березня.

Хоча інформацію про власника автомобіля знайти не вдалося, проте, за даними з відкритих джерел, можна побачити, що у транспортного засобу історія була непростою.

Автомобіль був привезений в Україну 27 липня 2024 року, а зареєстрували його на фізичну особу, яка проживає в Солом’янському районі Києва.

15 січня 2025 року автомобіль було перереєстровано через втрату свідоцтва про реєстрацію.

Цікаво, що номери в автомобіля Рівненські.

До слова про номери. Вони коштували власнику 72 тисячі гривень.

Автомобіль до цього вже був у ремонті через серйозне пошкодження передньої частини. У першу аварію він потрапив 25 серпня 2023 року, а потім у ще одну 21 травня 2024 року. Через це на аукціоні його продали за 141 тисячу доларів, тоді як ремонт оцінили у майже 250 тисяч доларів.

На сайті аукціону, до речі, є фотографії того, як виглядав автомобіль до ремонту.

Як повідомлялося раніше, у Києві днями автомобіль Range Rover на високій швидкості врізався у вантажівку, внаслідок чого водій позашляховика загинув на місці.