На Пасху в Украине похолодает: синоптик рассказал, каким регионам приготовиться

В некоторых регионах в ближайшие возможны дожди

В конце апреля большой антициклон Reiner порадовал украинцев теплой погодой без осадков. Однако его влияние в ближайшие дни начнет слабеть, а это значит, что в Украину вернется похолодание.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в интервью "В Украине резко похолодает: известный синоптик назвал четкую дату и дал прогноз на начало мая".

Из-за того, что давление начнет понижаться, из арктических широт в Украину придет холодная воздушная масса. Из-за этого уже 3 мая в северных и восточных областях ощутимо похолодает. А 4–5 мая в этих же регионах возможны ночные заморозки на почве. Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов. Осадки ожидаются только в западных областях Украины и в Крыму, на остальной территории страны их не прогнозируется.

По словам синоптика, резкое изменение температуры плохо скажется на многих сельхозкультурах и садах.

Игорь Кибальчич отметил, что самыми теплыми будут 1–3 мая. Днем температура воздуха буде колебаться от +21 до +27, а ночью — в пределах 6–13 градусов тепла. А с 4 по 6 мая средняя дневная температура снизится до +16…+23 градусов, а ночная останется без существенных изменений.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что погода на Пасху в Украине будет "как зимой". Синоптики обещают в ряде областей дожди.