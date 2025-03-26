ЗСУ просуваються, а "сіра зона" стала більшою? Що відбувається у Бєлгородській області (карта)

Війська РФ нібито зайняли два села

Українські військові у Бєлгородській області могли просунутися вздовж міжнародного кордону на північному заході. А противник тим часом начебто зайняв два села та має успіх у просуванні.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Посилаючись на російських "військорів", аналітики пишуть, що українські сили нещодавно "просунулися на захід від Демидівки та на північний захід від Попівки". Зазначимо, що ці населені пункти розташовані на північний захід від міста Білгород.

При цьому у звіті згадують, що війська РФ нібито зайняли Демидівку та Попівку, а ще просунулися на південний схід від Демидівки та на захід від Прилісся (на північний захід від міста Білгород). Такі дані, зазначають представники ISW, повідомляли інші російські "військори".

"Інші російські "мілблогери" стверджували, що українські сили атакували Демидівку і що південна частина населеного пункту є спірною "сірою зоною", — пише ISW.

Водночас низка російських "військоров" заявляла, що російські війська, включаючи прикордонників ФСБ Росії в запасі з Приморського краю та підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади (44-го АК, ЛМР), у ніч з 24 на 25 березня нібито відбили українські атаки.

При цьому зазначимо, що на картах DeepState за останню добу змін у цьому районі не було відображено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у російському Білгороді ввечері 17 березня пролунали сильні вибухи. Через атаку невідомих безпілотників було пошкоджено місцевий торговий центр, на місці падіння збитого російською протиповітряною обороною безпілотника спалахнула пожежа.