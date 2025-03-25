На Росію чекає "біда" з економікою: Зеленський назвав терміни

Росія має слабке місце

Кремль зараз встановлює максималістські вимоги щодо завершення війни проти України, оскільки відчуває, що має час. Проте вже 2026 року Росія почне відчувати серйозні проблеми з економікою.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю TIME. За його словами, росіяни сильно злякалися, коли дізналися про повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому.

"Коли він почав говорити про санкції, про інші свої кроки. Його кроки для них дуже несподівані. І для них все несподіване викликає занепокоєння", — сказав він.

За його словами, авторитарна російська система має великий запас міцності, проте через бюрократію вона не має гнучкості. Тому швидкі рішучі кроки можуть серйозно вплинути на стабільність.

При цьому Зеленський зазначає, що економічні можливості Росії йдуть до завершення і вже через рік вона матиме "велику біду".

"З аналізу, який я бачив, економіка Путіна буде в біді у 2026 чи 27 році. Ми не знаємо, які у нього резерви. Але дати досить зрозумілі. Тому я дійсно розраховував би на сильні кроки, санкції та різні військові ініціативи", — зазначив він.

Глава держави додав, що зараз США намагаються бути посередині між Україною та Росією, але вся ця ситуація є вигідною лише росіянам.

Як повідомлялося раніше, у розвідці США не виключають, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Причиною цього може стати відсутність військових успіхів у росіян та побоювань щодо укладання "поганого миру".