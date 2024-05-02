В одну з областей України травень несе похолодання до 3°C: кому так не пощастить

Декому ще доведеться дістати теплі речі цієї весни

Не встигли українці відійти від майже літньої погоди у квітні, як травень несе похолодання до майже зимових температур, — в одній з областей температура повітря взагалі опуститься до рекордно низьких 3 градусів Цельсія.

Це станеться вже незабаром, 3-4 травня. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

Найсильніше похолодання зачепить східні та північно-східні області України. 3 травня на Сумщині температура може опуститися до 4 градусів тепла, тоді як у Харківській, Чернігівській, Полтавській, Луганській та Київській областях може бути 6-9 градусів тепла вночі. На решті території України очікується у середньому мінімум 10-14 градусів.

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4 травня на Сумщині може похолодати вночі до 3 градусів тепла, стане холодніше і в сусідніх областях, тоді як у південних та західних областях до того ж очікуються й опади.

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Як повідомляв "Телеграф", напередодні українців сполохав дуже яскравий спалах у небі, — за чутками це міг бути метеорит.