Рус

В одну з областей України травень несе похолодання до 3°C: кому так не пощастить

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Початок травня несе похолодання до України
Початок травня несе похолодання до України. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Декому ще доведеться дістати теплі речі цієї весни

Не встигли українці відійти від майже літньої погоди у квітні, як травень несе похолодання до майже зимових температур, — в одній з областей температура повітря взагалі опуститься до рекордно низьких 3 градусів Цельсія.

Це станеться вже незабаром, 3-4 травня. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

Найсильніше похолодання зачепить східні та північно-східні області України. 3 травня на Сумщині температура може опуститися до 4 градусів тепла, тоді як у Харківській, Чернігівській, Полтавській, Луганській та Київській областях може бути 6-9 градусів тепла вночі. На решті території України очікується у середньому мінімум 10-14 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 03.05.2024
Прогноз погоди в Україні на 03.05.2024

4 травня на Сумщині може похолодати вночі до 3 градусів тепла, стане холодніше і в сусідніх областях, тоді як у південних та західних областях до того ж очікуються й опади.

Прогноз погоди в Україні на 04.05.2024
Прогноз погоди в Україні на 04.05.2024

До 5 травня хвиля дощів накриє практично всю територію України.

Прогноз погоди в Україні на 05.05.2024
Прогноз погоди в Україні на 05.05.2024

Як повідомляв "Телеграф", напередодні українців сполохав дуже яскравий спалах у небі, — за чутками це міг бути метеорит.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди