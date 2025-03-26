Один лайфхак – і врожай вас здивує: як правильно садити часник навесні

При посадці часнику навесні слід пам’ятати важливе правило

Багато дачників садять часник восени, щоб він усю зиму був в землі і з весни почав проростати. Однак це не проблема — можна садити цю культуру і безпосередньо навесні. Однак потрібно враховувати важливі нюанси. Ми вже розповідали, як часто потрібно поливати розсаду, а сьогодні ділимося, як правильно садити часник навесні.

Важливий нюанс, який треба пам’ятати — часник не боїться холоду, він дуже морозостійкий, пише The Spruce. Більше того, є один лайфхак, який допоможе часнику дати гарний урожай.

Коли садити часник навесні?

Перед посадкою в землю часник із твердою шийкою потрібно охолоджувати протягом 4-8 тижнів. Тому вже зараз можна віднести його до прохолодного місця. Якщо у часнику м’яка шийка, буде достатньо 3-4 тижнів у холоді. І це найголовніший лайфхак для щедрого врожаю.

Висаджувати часник у відкритий ґрунт можна буде, коли земля добре прогріється та буде придатна для обробки. При цьому пам’ятайте, що часник є морозостійкою культурою, тому можна не переживати за нічні заморозки або похолодання.

Як садити часник?

Вибираючи ділянку під часник пам’ятайте, що найкраще саджати її на сонячній стороні ділянки. Перед посадкою удобріть ґрунт компостом або гранульованими органічними добривами.

Розділіть зубчики, залишаючи лушпиння, і посадіть гострими кінцями в землю. Розташовуйте кожен зубчик на відстані близько 10 см один від одного.

Після посадки обов’язково полийте грядки водою. Продовжуйте поливати грядки з часником у міру висихання ґрунту на поверхні. Можна удобрювати часник кожний 2-3 тижні органічним добривом для кращого врожаю.

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