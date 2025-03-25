Лукашенко знову проголосив себе "президентом": найкращі жарти та меми
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У Білорусі немає обмежень на кількість президентських термінів для однієї особи
У Білорусі напередодні відбулася імітація президентських виборів, на яких через відсутність реальних опонентів цілком очікувано переміг Олександр Лукашенко. 25 березня відбулася церемонія інавгурації, а тому вже очевидно, що білорусам доведеться жити з ним ще щонайменше п’ять років.
На тлі цього в мережі вже "святкують" подію, публікуючи тематичні меми і жарти. "Телеграф" теж не став стояти осторонь і вирішив "привітати" Лукашенка із сьомим терміном.
Що ж до звичайних білорусів, то їхній настрій зараз не складно уявити.
Варто звернути увагу і на те, що Лукашенко на урочистість прийшов не в найкращому вигляді — у мережі звернули увагу на те, що він кульгав, а погляд сам чіпляється за його великі мішки під очима.
Очевидно, Лукашенко "вже не той", як і труси екснардепа Ігоря Мосійчука. До речі, кадр із трусами виявився фейковим, але те саме можна сказати і про "вибори" в Білорусі (так, Україна, як і ЄС, їх офіційно не визнала).
Як відомо, згідно із законодавством Білорусі, на пост глави держави одна й та сама людина може висуватися нескінченну кількість разів. Тобто є всі підстави вважати, що це не останній "тріумф" Лукашенка.
Безумовно, навіть у Кремлі могли б захопитися такою постійністю.
Хоча досконалості все одно меж немає.
Як повідомлялося раніше, Лукашенко нещодавно обрушився з образами на президента України Володимира Зеленського, обізвавши того "гнидою". У МЗС України після цього не посоромилися у відповідь порівняти самопроголошеного "президента" Білорусі з тарганом.