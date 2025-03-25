Лукашенко знову проголосив себе "президентом": найкращі жарти та меми

У Білорусі немає обмежень на кількість президентських термінів для однієї особи

У Білорусі напередодні відбулася імітація президентських виборів, на яких через відсутність реальних опонентів цілком очікувано переміг Олександр Лукашенко. 25 березня відбулася церемонія інавгурації, а тому вже очевидно, що білорусам доведеться жити з ним ще щонайменше п’ять років.

На тлі цього в мережі вже "святкують" подію, публікуючи тематичні меми і жарти. "Телеграф" теж не став стояти осторонь і вирішив "привітати" Лукашенка із сьомим терміном.

Що ж до звичайних білорусів, то їхній настрій зараз не складно уявити.

Варто звернути увагу і на те, що Лукашенко на урочистість прийшов не в найкращому вигляді — у мережі звернули увагу на те, що він кульгав, а погляд сам чіпляється за його великі мішки під очима.

Очевидно, Лукашенко "вже не той", як і труси екснардепа Ігоря Мосійчука. До речі, кадр із трусами виявився фейковим, але те саме можна сказати і про "вибори" в Білорусі (так, Україна, як і ЄС, їх офіційно не визнала).

Як відомо, згідно із законодавством Білорусі, на пост глави держави одна й та сама людина може висуватися нескінченну кількість разів. Тобто є всі підстави вважати, що це не останній "тріумф" Лукашенка.

Безумовно, навіть у Кремлі могли б захопитися такою постійністю.

Хоча досконалості все одно меж немає.

Як повідомлялося раніше, Лукашенко нещодавно обрушився з образами на президента України Володимира Зеленського, обізвавши того "гнидою". У МЗС України після цього не посоромилися у відповідь порівняти самопроголошеного "президента" Білорусі з тарганом.