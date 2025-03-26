Пенсіонерам пропонують роботу з непоганою зарплатою та безкоштовним житлом
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Роботодавець готовий розглянути кандидатуру без досвіду роботи
У Києві відкрито вакансію коменданта в хостел, на яку готові взяти, зокрема, і пенсіонера. Співробітнику також буде надано житло у хостелі.
Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті з пошуку роботи. Там зазначено, що вакансія чудово підійде для іногородніх та пенсіонерів.
Графік роботи — 6/1, або накопичувальні вихідні. Заробітна плата за місяць становить 14 000 – 18 000 гривень.
Вимоги до кандидата:
- Доброзичливість та відповідальність;
- Відсутність шкідливих звичок;
- Роботодавець готовий розглянути кандидатів без досвіду роботи;
- Обов’язкове проживання у хостелі під час роботи.
Що входить до обов’язків:
- Обов’язки:
- Заселення гостей;
- Ведення звітності;
- Створення атмосфери та затишку;
- Контроль за дотриманням мешканцями правил проживання.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам у Києві пропонують вакансію прибиральника на неповний робочий день із хорошою оплатою. Прибирати необхідно буде у чоловічій перукарні, яка знаходиться прямо в центрі міста.