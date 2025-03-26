Пенсіонерам пропонують роботу з непоганою зарплатою та безкоштовним житлом

Роботодавець готовий розглянути кандидатуру без досвіду роботи

У Києві відкрито вакансію коменданта в хостел, на яку готові взяти, зокрема, і пенсіонера. Співробітнику також буде надано житло у хостелі.

Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті з пошуку роботи. Там зазначено, що вакансія чудово підійде для іногородніх та пенсіонерів.

Графік роботи — 6/1, або накопичувальні вихідні. Заробітна плата за місяць становить 14 000 – 18 000 гривень.

Вимоги до кандидата:

Доброзичливість та відповідальність;

Відсутність шкідливих звичок;

Роботодавець готовий розглянути кандидатів без досвіду роботи;

Обов’язкове проживання у хостелі під час роботи.

Що входить до обов’язків:

Обов’язки:

Заселення гостей;

Ведення звітності;

Створення атмосфери та затишку;

Контроль за дотриманням мешканцями правил проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонерам у Києві пропонують вакансію прибиральника на неповний робочий день із хорошою оплатою. Прибирати необхідно буде у чоловічій перукарні, яка знаходиться прямо в центрі міста.