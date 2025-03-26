То чия була ядерка? Пояснюємо про Будапештський меморандум: хто і навіщо його підписував (фото)

Після розпаду СРСР Україна законно отримала у спадок понад 2 тисячі ядерних установок

Будапештський меморандум, важливість якого нещодавно спробували знівелювати у Трампа та зганьбилися, сказавши, що ядерна зброя на території України завжди була російською, був підписаний 5 грудня 1994 року в угорській столиці Будапешті. Цей, як тоді вважалось, важливий міжнародний документ було укладено між Україною, США, Російською Федерацією та Великою Британією в рамках приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Телеграф" розповідає, як підписували меморандум, хто є його підписантами та про ключові пункти самого документа.

Офіційні підписанти меморандуму від кожної країни:

Україна: Леонід Кучма, Президент України;

США: Білл Клінтон, Президент США;

Російська Федерація: Борис Єльцин, Президент Російської Федерації;

Велика Британія: Джон Мейджор, Прем'єр-міністр Великої Британії.

Після розпаду Радянського Союзу на території України залишилася значна частина ядерного арсеналу. Країна мала третій за потужністю у світі ядерний потенціал. Однак керівництво молодої держави прийняло стратегічне рішення відмовитися від ядерної зброї задля миру та міжнародної безпеки.

Підписання Будапештського меморандума

Меморандум містив ключові гарантії безпеки для України. Країни-підписанти зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та чинні кордони України. Документ передбачав, що жодна з держав не використає проти України військову силу чи погрозу її застосування.

Росія, США, Велика Британія та інші держави гарантували недоторканність території України в обмін на повне ядерне роззброєння. Україна передала усю наявну ядерну зброю (понад 2000 одиниць) під контроль Російської Федерації, яка зобов'язалася демонтувати її.

1 червня 1996 року останню ракетну установку з України перевезли до Росії

Однак у 2014 році Росія порушила умови меморандуму, анексувавши Крим, а у 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення. Інші країни-гаранти не змогли або не захотіли зупинити агресію проти України.

Підписання угоди про ядерне роззброєння

Підписання угоди про ядерне роззброєння

Підписання угоди про ядерне роззброєння

Цікаві факти про Будапештський меморандум

На момент підписання Україна мала третій за потужністю ядерний арсенал у світі, проте ця міць була формальною, казав Леонід Кучма у 2009 році. Він стверджував, що одні боєзаряди мало чого варті, адже всі пускові установки та "чорна валізка" були у президента Росії Бориса Єльцина. Документ підписали 4 держави: Україна, США, Росія та Велика Британія. Ракети вироблялись на заводі "Південмаш" в Дніпрі, а ядерні боєголовки до них — у Росії. Україна отримала від США компенсацію за демонтаж ядерної інфраструктури. У 2009 році на конференції Леонід Кучма вперше визнав, що його попереджали про те, що меморандум є "порожнім" документом. "Тодішній президент Франції Франсуа Міттеран сказав: "Синку, не вір цьому документу, тебе обмануть", — заявив Кучма в Єрусалимі.

Фото Будапештського меморандуму

5 грудня 2024 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повіз українську копію меморандуму на саміт Україна-НАТО, щоб нагадати партнерам про зобов'язання. Документ рідко залишає стіни архіву, але ВВС вдалось сфотографувати його текст.

Будапештський меморандум - фото ВВС

Будапештський меморандум - фото ВВС

Будапештський меморандум - фото ВВС

Будапештський меморандум - фото ВВС

Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа, Річард Гренелл, зробив скандальну заяву про Будапештський меморандум. Він стверджував, що ядерна зброя завжди належала Росії, а Україна її лише повернула. Однак політики та експерти розкритикували цю заяву, нагадавши, що ядерний арсенал був спадщиною СРСР, яку Україна набула законно, та що країна віддала зброю в обмін на гарантії безпеки, які згодом були грубо порушені.

Раніше також "Телеграф" писав, що завдяки старанням української команди перемовників гоп-стоп Трампа з угодою про надра таки перетворився на Будапештський меморандум. Тобто абсолютно порожній папірець, який нікого ні до чого не зобов'язує, але дозволяє Трампу хвалитися черговою перемогою. Так вважає інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса.