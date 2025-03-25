"Якщо Росія порушить перемирʼя..." Зеленський розповів нові деталі про домовленості з РФ

Президент Зеленський розповів про результати переговорів у Саудівській Аравії

Домовленість про перемир'я між Україною та Росією у Чорному морі та призупинення ударів по енергетичних об'єктах починає діяти від 25 березня. Угода передбачає вільне судноплавство та відмову від атак на критичну інфраструктуру обох держав.

До цих домовленостей долучилися США, які допомогли провести переговори в Саудівській Аравії. Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі із журналістами у вівторок, 25 березня.

Перемир'я у Чорному морі та енергетиці

Після зустрічі в Саудівській Аравії з'явилися дві окремі заяви. Одна про те, про що домовились Україна і США, а друга — про домовленості між США і Росією.

"Про що ми домовилися — що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат і важливо, що ми проговорили окремо з американською стороною щодо інфраструктури, ми цьому виділили багато часу", — зазначив голова держави.

За новими домовленостями, з 25 березня починає діяти перемир'я у двох важливих напрямках. Україна не буде атакувати російські енергетичні об'єкти, а Росія не буде бити по українських.

"Ми не вражаємо їхню енергетику, росіяни не вражають наші об'єкти", — пояснив Зеленський.

Президент розповів, що це одна з перших домовленостей зі США. Україна також дала американцям список своїх важливих об'єктів "про всяк випадок".

"Американська сторона вважає, що тиша в небі щодо енергетики стосується і іншої цивільної інфраструктури. Уже хороший результат, якщо не будуть завдаватися удари по енергетиці — це вже немало", — підкреслив Зеленський.

Якщо Росія порушить правила перемир'я, Україна звернеться до США: "Якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила", — розповів президент.

Інші заяви Зеленського

Президент також сказав, що США пропонують Україні нову угоду про копалини, але там немає питань про АЕС.

"Вчора команда брифувала мене з приводу нової угоди, як це виглядає зараз. Це велика повна угода бачення американської сторони, від кроків які були раніше. Рамкова угода, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду, їх бачення", — сказав президент.

Щодо фронту, глава держави сказав наступне: "У нас фронт зараз у непоганому стані".

Також президент згадав територіальні питання, а саме — про бажання РФ захопити Запоріжжя та Херсон. "Питань територій немає. Тому все одно, про що вони говорять", — заявив Зеленський.

Крім іншого, Володимир Зеленський розкритикував спецпосланця президента США Стіва Віткоффа за його слова про "референдуми" на окупованих територіях України. Президент сказав, що ці слова схожі на те, що говорить Кремль.

"Його меседжі, на жаль, дуже сильно співпадають з меседжами офіційного Кремля", — зауважив Зеленський, нагадавши, що "референдуми" Росії були незаконними і проводились під дулами автоматів.

Президент вважає, що Віткофф багато спілкувався з російським керівництвом, але в цьому є і плюси: США все менше довіряють Росії, бо російська сторона не виконує свої обіцянки про припинення вогню.

"Всі розуміють, що США хочуть принести результат, який потрібен Трампу, й недовіри до росіян через це з кожним днем буде більше", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Білий дім почав вірити Путіну? Зеленський розкрив деталі в інтерв’ю.