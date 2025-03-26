У "Резерв+" з'являться нові відстрочки, повідомили у Міноборони
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Вже сьогодні нададуть детальнішу інформацію
У Міністерстві оборони України анонсували оновлення у застосунку "Резерв+". Воно стосується відстрочок від мобілізації.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у своєму дописі.
За її словами, вже 26 березня планується реліз нових відстрочок у "Резерв+". Однак деталей посадовиця поки не розкрила.
"Готуємо реліз нових відстрочок в Резерв+. Вже завтра", — написала Черногоренко.
Нагадуємо, кому наразі доступне онлайн-оформлення відстрочок. Скористатися новою функцією наразі можуть:
- люди з інвалідністю, які мають дійсне посвідчення про пенсію по інвалідності;
- студенти, аспіранти, докторанти, які продовжують освіту без перерви (наприклад, після бакалавра вступили на магістратуру, а після магістратури – на програму PhD).
Також подати заявку для отримання відстрочки можуть багатодітні батьки, які мають троє і більше неповнолітніх дітей в одному шлюбі.
Як подати заявку через "Резерв+"
Щоб оформити відстрочку від мобілізації онлайн, потрібно:
- Авторизуватися у застосунку "Резерв+".
- Увійти в меню, натиснувши оранжеве коло з трьома горизонтальними крапками.
- Натиснути "Подати запит на відстрочку".
- Дочекатися перевірки системою – якщо ви маєте право на відстрочку, статус буде відображено у вашому електронному військовому обліку.
Скільки діятиме відстрочка
Люди з інвалідністю отримають відстрочку на 1 рік або до закінчення терміну дії пенсійного посвідчення. А для студентів, аспірантів та докторантів відстрочка буде діяти до завершення строку воєнного стану, тобто 3 місяці, або до припинення статусу.
Раніше "Телеграф" писав, як скасувати статус "порушення військового обліку" у "Резерв+". Юристи розповідають, що проблему можна вирішити письмово.